Tatuaggi realistici, cosa sono e cosa significano

Il tatuaggio realistico nasce sulla scia del movimento artistico del realismo che si era formato in Francia nei primi anni ’40 del 19° secolo, in qualità di una particolare sottospecie del naturalismo e attenzione all’osservazione del dato oggettivo.

Pertanto, la tendenza era quella di rappresentare i soggetti e l’ambiente circostante nella maniera più oggettiva possibile.

Così il tatuaggio sviluppa la sua forma realistica nella rappresentazione fedele di una fotografia sulla pelle, di cui i ritratti di volti umani diventano l’oggetto per eccellenza, oltre ad animali e paesaggi. Un tatuatore specializzato nel tatuaggio realistico può produrre delle vere e proprie opere d’arte su pelle.

Cosa sono e cosa significano i tatuaggi realistici

I soggetti dei tatuaggi realistici sembrano prendere vita per la loro peculiare tridimensionalità.

Lo stile realistico è caratterizzato dall’assenza di linee nette di contorno – a differenza di altri tipi di tatuaggio, come ad esempio quello tradizionale – a favore delle sfumature e dei contrasti forti che creano, appunto, un effetto molto realistico.

Sfondi e ombre diventano parte integrante del tatuaggio che, nel complesso del disegno, restituisce la definizione desiderata. Decidere di farsi tatuare una fotografia quasi sempre nasconde un significato profondo, con volti di persone care, animali o elementi più evocativi. A volte, invece, un soggetto realistico può rappresentare un periodo o un’esperienza specifica della nostra vita che vogliamo rendere indelebile.

Possedere la capacità di riprodurre realisticamente una fotografia è davvero qualcosa di particolare e richiede anche una preparazione più complessa, con molte prove digitali e fotografiche. Le sedute sono molto lunghe e, quasi sempre, non è sufficiente una sola seduta per ottenere l’effetto desiderato.

La bravura del tatuatore nello stile realistico è fondamentale: ci vuole competenza e un’attenzione al dettaglio quasi maniacale.

Pertanto, è sempre una buona idea affidarsi a chi ha una competenza comprovata in questo stile per ottenere un buon risultato, con opere che siano dettagliate, chiare e definite proprio come la realtà.

Tatuaggi realistici in Italia

Il genere del tatuaggio realistico ha preso sempre più piede nel mondo e, successivamente, anche in Italia. Questi tatuaggi sono ormai riconosciuti come vere e proprie opere d’arte ed esigono competenze specifiche da parte dei tatuatori: tutti gli artisti devono avere una preparazione tecnica e conoscere l’anatomia di tutto il corpo umano, per conoscere volumi e ombre dello stesso.

Tra i padri del tatuaggio realistico vanno menzionati Simone Pfaff e Volko Merschky, che tra i primi hanno utilizzato l’inchiostro nero per le sfumature e il colore rosso come contrasto sullo sfondo. Il loro talento ha portato alla vera e propria creazione di uno stile fino ad allora sconosciuto, pieno di tecnica e di dettagli incredibili, riprodotti sulla pelle.

In Italia lavora uno dei più importanti tatuatori realistici del mondo, inserito tra i dieci tatuatori più bravi e tra i 25 più ricercati al mondo: è Alex De Pase, artista classe 1975, tatuatore e proprietario di dieci studi tra l’Italia e la Svizzera, nonché docente di un percorso accademico triennale per tatuatori presso L’Accademia delle Belle Arti di Udine. Alex De Pase inizia, come tutti, con il tatuare soggetti senza alcuno stile preciso, ma si appassiona quasi immediatamente allo stile realistico a colori, verso cui sente una predisposizione naturale, anche se negli anni in cui ha cominciato a tatuare il realismo a colori ancora non esisteva in Italia.

De Pase si contraddistingue per la bravura, per la tecnica unica e per la sua visione imprenditoriale, caratteristiche queste che lo conducono a sperimentare la diffusione di un suo brand di scarpe luxury che è possibile visitare su alexdepase.eu, caratterizzate proprio dalla presenza sulla suola di alcuni tra i suoi tatuaggi più belli.