Tavolini all’esterno di bar e ristoranti, da aprile 2022 torna il pagamento del suolo pubblico

Con l’imminente fine dello stato di emergenza, anche altre cose potrebbero terminare: come ad esempio la possibilità di occupare il suolo pubblico liberamente, e senza pagare tasse. Di fatto, se il governo non dovesse prorogare lo stato di emergenza Covid, come sembra attualmente, oltre il 31 marzo, allora dal primo aprile le cose cambieranno per alcuni esercenti. Bar e ristoranti di tutta Italia dovranno nuovamente pagare per poter avere tavolini all’esterno dei loro locali.

Leggia anche: Proroga dello Stato di Emergenza, la Camera approva la fiducia sul decreto: ecco quando scade

Tavolini all’esterno: le cose cambieranno

Ma questo, a meno che i singoli comuni non decidano altrimenti. Ciò equivale a dire che le singole comunità potrebbero scegliere di rinunciare per qualche altro mese al denaro proveniente dall’occupazione del suolo pubblico. Per quanto riguarda, nello specifico, le intenzioni di Roma Capitale, stando alle poche informazioni che trapelano dagli assessorati, sarebbe quella di ripristinare il pagamento per l’occupazione del suolo. Per il momento, però, non ci saranno aumenti.