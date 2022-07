5 consigli pratici per crescere su Instagram nel 2022

Ho iniziato la mia avventura su Instagram nel 20216. Con un pizzico di presunzione possono affermare di avere fatto un buon lavoro, il mio profilo infatti oggi conta 235.000 followers. Ma quali strategie applicherai oggi per aumentare i seguaci su Instagram partendo da zero?

Ho scelto con molta attenzione 5 consigli che darei a chiunque, compreso me stesso, se la mia avventura cominciasse nel 2022. Il contesto è molto cambiato dal 2016, come Instagram del resto.

Quando cominciai era ancora possibile applicare strategie specifiche per incrementare il numero dei followers su Instagram. Oggi tutte quelle tecniche sono bandite da Instagram. Il suo algoritmo, sulla falsariga di quello di TikTok, non ammette BOT per il follow/unfollow, servizio di Like Bombing o Power Like. Se non sai neppure di cosa stiamo parlando non ti preoccupare. tutte queste strategie non funzionano più. Inutile tornarci sopra.

Ma cosa funziona allora oggi? Beh, ci sono 5 aspetti fondamentali per avere successo su Instagram. Quello che stai per leggere è frutto della mia esperienza personale sul campo, sul lavoro sul mio profilo @morethanphuket, e grazie al mio blog Instaworld.it, che negli anni mi ha permesso di aiutare centinaia di influencer, imprenditori e piccole medie imprese a crescere in maniera reale, organica e qualitativa.

AUMENTARE I SEGUACI SU INSTAGRAM: 5 STRATEGIE VINCENTI PER COMINCIARE NEL 2022

I consigli che sto per suggerirti sono davvero preziosi. Se li seguirai con attenzione riuscirai a migliorare la tua presenza su Instagram. Dipende tutto da te, dalla qualità e dall’impegno che ci metterai.

Basta chiacchiere, cominciamo.

NON COMINCIARE NEPPURE SE NON HAI FATTO I COMPITI A CASA

In tanti si lanciano su Instagram senza un piano d’azione. Questo è l’errore più grande che di solito fa naufragare i progetti ancora prima di salpare.

Prima di tutto, anche prima di scegliere il nome del tuo profilo Instagram, è necessario che tu sappia due cose fondamentali.

Chi è il tuo potenziale pubblico Chi sono i tuoi competitor

Quello che devi fare è una vera e propria indagine di mercato. E’ molto semplice, basta sfruttare gli hashtag per orientarti. Ovviamente la prima cosa è scegliere la nicchia di mercato giusta. Oggi pensare che il “fashion” sia una nicchia aggredibile è fantascienza. Dovrai cercare qualcosa di più specifico, preferibilmente utilizzando hashtags in italiano. Desideri inserirti nel settore fashion? Okay, comincia con una ricerca su hashtag come #abbigliamentodonna ad esempio, oppure #accessoridonna. Insomma cerca di targetizzare e analizzare con estrema attenzione i risultati che Instagram ti restituisce nella sezione popolari e recenti degli hashtags.

PUNTA SUL FORMATO REELS

Guarda, sarò molto diretto. Se pensi di incrementare i tuoi followers su Instagram nel 2022 puntando solo sulle foto sei arrivato in ritardo, anzi in stra-ritardo. Il social di Meta punta molto sul formato video brevi e verticali per competere con il temibile TikTok. Il futuro sono i Reels e non sono io a dirlo, ma il CEO di IG Adam Mosseri.

QUANDO PUBBLICARE SU INSTAGRAM: IL TEMPISMO E’ TUTTO

Frequenza ed orari di pubblicazione sono due aspetti fondamentali che bisogna scegliere con la massima attenzione.

Un contenuto su Instagram, a meno che non vada virale, solitamente ha una durata di 3 ore. Per questa ragione suggerisco sempre ai miei clienti di scegliere un piano editoriale che prevede i giusti intervalli, almeno tre ore. In realtà un contenuto al giorno potrebbe essere già più che sufficiente. Ricorda, la qualità viene prima della quantità.

Per gli orari ci vengono incontro gli insight. Se hai un profilo aziendale sarà sufficiente andare nella sezione followers. In fondo troverai gli orari ed i giorni migliori per pubblicare. Se non hai un profilo business, oppure hai appena cominciato, sappi che gli orari migliori per raggiungere più followers su Instagram sono le seguenti fasce orarie: 12/13, 17/18, 20/21

NON PERDERE TEMPO CON GLI HASHTAGS: NEL 2022 SERVONO SEMPRE MENO

Una volta importantissimi, oggi gli hashtags sono diventati molto meno centrali nelle strategie per crescere su Instagram. L’account Creators di IG in un post di qualche mese fa suggeriva di non inserirne più di 5. Secondo me 5 sono pochi, 15 sono il compromesso migliore.

Per scegliere gli hashtags è fondamentale l’inerenza col contenuto. Se bazzichi nel mondo fashion dovrai concentrarti su # di quel settore. Senza invadere campi che non c’entrano nulla. Potresti essere penalizzato per spam e finire in shadowban. Mi raccomando fai attenzione.

INTERAGISCI SENZA SEMBRARE UN BOT

Instagram ha dichiarato guerra ai BOT. E’ letteralmente ossessionato, pensa che recentemente ho aperto un profilo. Non ho ancora pubblicato nulla perché sto studiando il piano editoriale (vedi consiglio 1). Beh, è la seconda volta che me lo disattiva perché pensa si tratti di un BOT. Non vede contenuti, ma solo accesi e va in paranoia.

Ti ho fatto questo esempio perché interagire è importante, ma stai attento a farlo in maniera naturale. Se superi i limiti orari vieni bloccato, se insisti rischi di essere bannato. Quindi occhio.

Ti svelo una strategia di interazione vecchia come il cucco ma ancora super efficace. Poniamo caso che hai aperto un profilo legato al mondo del fashion donna. Stai per pubblicare, è tutto pronto ed hai già inserito anche gli # corretti.

Una volta pubblicato clicca su uno degli hashtags che hai inserito nella descrizione del post. Ad esempio #abbigliamentodonna. Vai nella sezione hashtags recenti e scegli contenuti appena pubblicati (non importa il formato) che ritieni meritevoli di un like o di un commento. Fallo con la massima naturalezza, cerca di offrire un valore aggiunto. Vedrai che l’autore sarà molto gratificato e certamente verrà a curiosare sul tuo profilo. In fondo lo facciamo tutti, non credi? Appena abbiamo pubblicato siamo molto attenti alle prime interazioni. Bene, fatti notare e fallo nella maniera migliore possibile!

CRESCERE IL NUMERO DEI SEGUACI SU INSTAGRAM CONCLUSIONI

Ho condiviso con tame 5 consigli per aumentare i followers su Instagram nel 2022 in maniera organica, anche partendo da zero. Ricordati che la qualità è tutto e che per ottenere successo dovrai far parte della community senza diventare troppo invasivo

Buon lavoro, Luca di Instaworld