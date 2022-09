Amazon Kids: la novità di Alexa per parlare con i bambini arriva in Italia

Amazon Kids arriva su Alexa per tutti i bambini tra i 3 e i 12 anni. Grandi e piccini potranno giocare e imparare insieme in un ambiente sicuro con contenuti educativi, playlist musicali e tanto altro. Il servizio sarà disponibile su tutta la gamma dispositivi Echo. In particolare sui dispositivi Echo con schermo e cornici digitali l’esperienza sarà ancora più immersiva con tanti nuovi contenuti, oltre ad offrire strumenti di controllo come la Parent Dashboard.

Amazon Kids: come attivarlo

Il genitore dovrà creare un profilo bambino dall’app Alexa; il profilo deve essere approvato direttamente da un dispositivo Echo e si potrà avere Amazon Kids su più dispositivi Echo in casa; inoltre con il display si potrà creare il profilo vocale e il Visual ID del bambino.

Funzionalità

Tra le funzionalità c’è la Parent Dashboard: i genitori potranno personalizzare l’utilizzo di Amazon Kids con Alexa, decidendo cosa mettere a disposizione del bambino e da questa si avrà anche il controllo delle attività. Inoltre, Alexa darà risposte adatte all’età del bambino riconoscendo il profilo vocale. Si potrà anche stabilire un blocco notturno o in altre ore del giorno.

Presente anche la funzione “Filtri dei testi espliciti”, che blocca le canzoni con contenuti espliciti da Amazon Music, Apple Music e Spotify. Saranno attivate chiamate e videochiamate da contatti approvati dai genitori.

Quando arriverà Amazon Kids

Amazon Kids sarà disponibile in Italia a partire dalle prossime settimane.