Bonus computer da 300€ e 500€: come funziona e chi può richiederlo

Bonus computer. Dallo scoppio della pandemia, per forza di cose, siano diventati tutti maggiormente tecnologici e l’uso del computer è cresciuto in modo esponenziale. Per seguire in streaming le lezioni, per lavorare, per partecipare alle riunioni, per videochiamate, per effettuare ordini, insomma nel periodo del Covid il pc si è rivelato davvero un prezioso alleato.

Alla luce di ciò, è altrettanto prezioso possedere un device adatto alle proprie esigenze ed anche una connessione internet stabile. Vediamo adesso come fare per usufruire di un imperdibile sconto nell’acquisto di un computer e nella stipulazione di un contratto per una linea internet veloce.

Bonus computer: cosa serve sapere

Va subito chiarito che nella categoria di ‘Bonus computer’ rientrano due agevolazioni: la prima, il bonus pc vero e proprio, è destinata a finanziare i costi per l’acquisto di un computer o di altri dispositivi tecnologici mentre la seconda è volta invece a finanziare i contratti per una linea internet stabile e veloce, indispensabile per studiare o lavorare da remoto.

Importo

L’importo del primo bonus è pari a 500 euro mentre quello del secondo a 300. Rispetto al secondo bonus, come anticipato, esso serve per l’installazione di una linea internet veloce da almeno 30 Mps per 24 mesi. È possibile inoltre scegliere tra più gestori oppure cambiare gestore, qualora non ci si trovasse bene, senza né l’interruzione del servizio né il pagamento di una penale.

Requisiti

Ma quali sono i requisiti per accedere al bonus computer? Per la prima agevolazione, quella da 500 euro, può essere richiesta solamente se si ha un Isee inferiore a 9mila euro e si è residenti in Puglia, prima regione che ad aver erogato la misura. Invece il bonus da 300 euro può essere chiesto indistintamente da tutti in quanto non prevede limiti legati all’Isee.