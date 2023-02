Come aumentare i follower su TitkTok

Stai cercando delle strategie e dei metodi validi per aumentare i followers su TikTok? Se è così, questa guida è ciò che ti serve, ma non sarà affatto semplice. Se saprai applicare bene i suggerimenti di questa guida, potrai ottenere risultati reali nel lungo e nel breve periodo.

In questo articolo andremo a studiare in modo specifico e approfondito TikTok, questa piattaforma che continua ad avere una crescita esponenziale e merita quindi di stare sotto i riflettori dei professionisti e di coloro che usano i social per tutti gli altri motivi.

Grazie a recenti studi, possiamo affermare che TikTok ha registrato una crescita davvero esponenziale anche in Italia, rivelandosi il social con il più alto tasso di crescita nell’ultimo anno…dunque, non possiamo non parlarne!

TikTok sta diventando sempre più un social utilissimo anche per gli adulti, oltre che per i ragazzini, in quanto ad oggi è popolato di video di varie tipologie e di varia natura: non ci sono solo ragazzini che ballano, ma anche moltissimi altri utenti che hanno deciso di puntare su questa piattaforma (e hanno fatto bene!). Dunque, oggi possiamo trovare video con un livello di contenuti decisamente più alto rispetto a qualche tempo fa.

Bene, abbiamo capito l’importanza di questo social nel panorama di oggi, ma adesso ci chiediamo: come fare per aumentare i follower e la visibilità del nostro profilo su TikTok?

Cos’è e come funziona TikTok: il social del 2023

Per iniziare, dobbiamo capire bene cos’è questo social e come funziona, in quanto è fondamentale conoscere le basi per poter applicare efficacemente qualsiasi metodo o strategia.

TikTok è una piattaforma social nata con il nome di Musical.ly nel 2016 e consentiva di creare in autonomia e condividere dei video di max 60 secondi. Permetteva inoltre di aggiungere filtri ed altri effetti particolari, ma anche di modificare la velocità di riproduzione del video.

Il funzionamento di TikTok è molto semplice e intuitivo, in quanto si basa in modo particolare sulle caratteristiche virali dei contenuti, i quali sono capaci di attrarre e tenere incollato l’utente allo schermo, creando suspense.

L’app di questo social possiede un editor di video davvero potente, grazie al quale gli utenti registrano e montano i video, aggiungendo eventualmente musica, filtri ed effetti di tendenza.

Altra caratteristica peculiare di TikTok sono le famose challenge (ovvero le sfide) che possono essere fatte tra gli utenti del social e rendono la piattaforma interessante anche per le interazioni e i network che si creano attorno ai vari utenti.

Ora, dopo aver capito brevemente cos’è TikTok e come funziona, andiamo a vedere insieme step by step i vari suggerimenti per aumentare i nostri follower su questo social.

Come incrementare i tuoi follower su TikTok

Come per tutti i social, anche per diventare popolari su TikTok vale la regola del tempo e della costanza. Dobbiamo essere consapevoli che per ottenere risultati non c’è una bacchetta magica, ma dobbiamo dedicare tempo a questa attività e farlo in modo costante, curando il nostro profilo ogni giorno.

Ovviamente, il tempo va sfruttato al meglio, ottimizzando il rapporto mezzi-fini e quindi far fruttare tempo e risorse a nostra disposizione per ottenere i massimi vantaggi in popolarità.

Il centro di tutto però, sei tu, utente, che vuoi far crescere il tuo profilo. Infatti, nessuno può seriamente prometterti dei risultati senza che tu stesso faccia qualcosa. Il principale agente del tuo profilo social sei tu e senza il tuo contributo non si arriva da nessuna parte.

Questo punto deve essere sempre chiaro per non incorrere in truffe o false promesse e per essere sempre padroni e consapevoli della propria immagine e del proprio lavoro.

Corretta impostazione del tuo profilo

Per prima cosa, dobbiamo aprire e configurare in modo corretto il nostro profilo, completando tutte le informazioni che la piattaforma ci consente di far visualizzare.

Dunque, apriamo l’app di TikTok, andiamo nella sezione “Me”, clicchiamo su “Modifica profilo” e compiliamo tutti i campi, ovvero: nome, immagine/video profilo, biografia, sito web, Instagram e YouTube.

Se non abbiamo un sito web, possiamo creare facilmente una semplice pagina dedicata tramite alcuni editor online, per poi avere il link da inserire.

Al contrario di Instagram, TikTok consente di inserire un video al posto dell’immagine di profilo. Inserire un video è una buona opportunità per rendere ancora più distintiva la nostra immagine e renderci più particolari e visibili agli occhi degli altri utenti, rispetto ad altri profili. Inoltre, può essere un ulteriore modo per esprimere la nostra creatività e renderci unici.

Per quanto riguarda la biografia, si tratta di un piccolo testo per descrivere chi siamo e cosa facciamo. Ovviamente, di conseguenza tutti i nostri contenuti dovranno essere coerenti con questa descrizione.

Una strategia utile per i nuovi utenti o per utenti con pochi follower è quella di specializzarsi in una determinata nicchia, senza puntare a platee troppo ampie, per evitare di avere troppi competitor o profili simili e quindi poter raggiungere in breve tempo risultati reali.

Infine, non dimentichiamoci di passare all’account Pro (andiamo nelle impostazioni e clicchiamo su “Pro Account”), che ci permetterà di accedere alle statistiche del nostro profilo TikTok per avere tutti i dati sui nostri follower e altre informazioni molto importanti per monitorare la crescita.

Inoltre, con l’account Pro possiamo attivare la monetizzazione dei video (TikTok Creator Fund) e quindi ricevere un pagamento dal social per le visualizzazioni di ogni video che pubblichiamo. Per fare ciò, dobbiamo rispettare alcuni requisiti, ovvero: essere maggiorenni, avere più di 10.000 follower e almeno 10.000 visualizzazioni sui nostri video negli ultimi trenta giorni.

Fai un piano editoriale dei tuoi contenuti

Abbiamo tante idee, ma come metterle insieme per mantenere una linea definita e precisa di pubblicazione nel tempo? Lostrumento strategico in assoluto più importante per implementare strategie efficaci è il piano editoriale.

Si tratta di una sorta di calendario di pianificazione dei contenuti da pubblicare, nel quale vanno stabiliti gli obiettivi di breve (es. mensili), medio (es. annuali) e lungo periodo (da 3 a 5 anni) da raggiungere, ma anche i contenuti da pubblicare e le attività da svolgere necessarie per gestire questi contenuti (maggiori approfondimenti li trovate a questo indirizzo: https://www.shopify.com/it/blog/piano-editoriale)

Anche se i social sono strumenti alla portata di tutti e in qualsiasi momento, l’improvvisazione è sempre la strada sbagliata e non ci porterà mai al raggiungimento degli obiettivi.

Altro elemento essenziale da stabilire in sede di redazione del piano editoriale è il tema su cui focalizzare i nostri contenuti, il quale potrebbe corrispondere alla nostra immagine, alla nostra mission o all’attività core della nostra azienda, magari declinati in diverse prospettive e in diversi aspetti.

In ogni caso, non esiste una formula perfetta da applicare ugualmente per tutti e dobbiamo diffidare di chi ci vende una soluzione buona per qualsiasi profilo. Infatti, creatività, personalizzazione, flessibilità e unicità sono dei requisiti essenziali per qualsiasi attività su TikTok e in generale per il web.

Osserva e cavalca i trend del momento

Il fulcro e l’essenza di TikTok sono i trend del momento, dalle challenge ai balletti. In ogni periodo ci sono sempre trend diversi e sta a noi saper cavalcare l’onda con dei video specifici.

Prendere parte ai più recenti trend con video realizzati specificatamente aumenta di molto la possibilità che quei video possano essere trovati e visualizzati da una platea più ampia di utenti e, magari, in alcuni casi, diventare virali.

Ovviamente per virali non si intende un malanno di stagione, come avrai già capito, ma si intende la capacità di un contenuto di spopolare ed essere visto, condiviso e commentato da svariate migliaia di utenti in un breve lasso temporale.

Per scovare gli ultimi trend di TikTok, il procedimento è piuttosto semplice: basta aprire l’app, accedere alla pagina “scopri”, individuare e monitorare gli hashtag di tendenza e scorrere tra i vari contenuti relativi a quegli hashtag.

Così facendo, possiamo capire quali sono gli argomenti e i contenuti di maggiore interesse e più discussi del momento e realizzare dei video con gli stessi contenuti, ma sempre con un pizzico di creatività, originalità e soprattutto di noi stessi.

In questa maniera, l’algoritmo di TikTok valuterà positivamente il tuo video e ti spingerà in alto, mostrandolo a più utenti. Ricordati sempre di pubblicare anche l’hashtag di tendenza che hai individuato insieme al video.

Un’altra tipologia di tendenza che possiamo sfruttare riguarda la musica: possiamo individuare i brani musicali più in tendenza sul social e usarli come sottofondo nei nostri video per aumentare la possibilità di promozione da parte dell’algoritmo.

Per trovare la musica in voga su TikTok, dobbiamo aprire l’app, cliccare sul pulsante “+” al centro e poi su “Aggiungi suono” in alto e infine su “Playlist Hot 50 Italia”. In questo modo potremo sapere quali sono i brani più usati e ascoltati in Italia su TikTok. Ovviamente, ricordati di utilizzare sempre brani musicali coerenti con i contenuti che vai a pubblicare.

Corretto utilizzo degli hashtag

Alla pari degli altri social, anche su TikTok gli hashtag sono molto importanti. Infatti, aggiungendo uno o più specifici hashtag nei contenuti che pubblichiamo, possiamo aumentarne la visibilità.

Aggiungendo degli hashtag nella descrizione dei video che pubblichiamo, possiamo incrementare le possibilità che questi video appaiano ad altri utenti ed il motivo è piuttosto semplice: TikTok dà grande visibilità agli hashtag e infatti possiamo trovare tutti gli hashtag in voga con i video correlati nella pagina “Scopri”. Se abbiamo usato uno degli hashtag di tendenza, apparirà qui anche il nostro video.

Dunque, usando gli hashtag possiamo aumentare del 100% la probabilità che il nostro video appaia ad altri utenti e possa diventare virale, se il contenuto è abbastanza d’impatto.

Tuttavia, ricordiamoci che usare hashtag popolari e generici potrebbe portare all’effetto contrario; dunque, meglio preferire hashtag di nicchia e soprattutto coerenti con i contenuti che pubblichiamo.

Non esiste un limite per il numero di hashtag che possiamo inserire su TikTok, ma è consigliabile non superare i 33 hashtag, per evitare di mandare in confusione l’algoritmo e di risultare in negativo agli occhi degli utenti.

Un altro consiglio è quello di creare uno o più hashtag personali da utilizzare nei nostri video, per costruire un’immagine solida di noi stessi e per permettere la diffusione di questi nuovi hashtag.

Per creare gli hashtag migliori in pochi minuti, è possibile utilizzare anche piattaforme online, come Hashy, le quali, scrivendo la parola chiave a cui vogliamo fare riferimento, ci daranno gli hashtag migliori da copia-incollare nella descrizione dei nostri contenuti.

Timing di pubblicazione

Oltre ai follower, dobbiamo incrementare anche le interazioni sui nostri video, ovvero visualizzazioni, like e commenti. Per fare questo e dare una spinta in più ai nostri contenuti, è fondamentale scegliere anche il momento della giornata e il giorno giusti. Infatti, questi due elementi influiscono molto sul successo di un video o di un post in generale.

Dobbiamo cercare di pubblicare i nostri contenuti nei giorni e nella fascia oraria in cui la maggioranza dei nostri follower e degli utenti target è connessa al social, in quanto questo consente di ottenere una maggiore esposizione e quindi di incrementare la possibilità di avere più visualizzazioni, like e commenti.

In generale, non esiste un timing perfetto per tutti, ma dipende dai nostri follower. È vero che generalmente la maggioranza degli utenti di TikTok si collega in orari di punta come il pranzo (ore 13-15) e la cena (ore 19-21), ma è anche vero che noi potremmo avere un pubblico particolare, come una nicchia o utenti internazionali.

Per trovare il giorno e la fascia oraria migliori, possiamo ricorrere alle statistiche disponibili per l’account Pro di TikTok. Per accedere alle varie statistiche, dobbiamo seguire questi passi: andare sulle impostazioni, cliccare su Pro Account, accedere ad Analitica, cliccare sul tab “Nuovi Follower” e scorrere in basso alla voce “Attività dei Follower”. Da qu possiamo visionare gli orari e i giorni più adatti in cui la maggioranza dei nostri follower si collegano.

Sulla base di queste informazioni, possiamo decidere il timing di pubblicazione dei nostri contenuti su TikTok.

Interagisci e collabora con gli influencer

Rispetto agli altri social, TikTok è più giovane, ma vi sono già milioni di influencer che sono riusciti ad imporsi nella loro nicchia e con i quali possiamo interagire e collaborare per farci strada anche noi nella nostra nicchia ed aumentare i follower.

Ovviamente, non possiamo collaborare fin da subito con grandi influencer, ma dobbiamo puntare a stabilire collaborazioni con influencer più piccoli e a misura nostra.

Dunque, dobbiamo scegliere degli influencer che trattano temi specifici, affini alla nostra identità, ma che abbiano già un seguito sufficiente per poter conferire visibilità maggiore al nostro profilo o magari a un singolo prodotto o servizio che vogliamo promuovere.

Infatti, sono proprio questi influencer più piccoli che si rivolgono ad una nicchia ben precisa, coloro che possono davvero aiutarci ad ottenere più visibilità. In ogni caso, non possiamo affidare la scelta al caso, ma dobbiamo anche selezionare gli influencer accuratamente in base alla loro affinità con la nostra identità e con i nostri contenuti, in modo tale da non perdere credibilità agli occhi degli utenti.

Ance in questo caso, per la ricerca degli influencer, possiamo utilizzare la pagina “Scopri” di TikTok e selezionare dei profili affini, con almeno 100mila follower e che si rivolgono ad una nicchia specifica.

Scegli i brani musicali giusti

La musica è l’elemento cardine di TikTok fin dalla sua nascita, quando ancora era Musical.ly e, come già detto, la è anche uno degli elementi che entrano in tendenza su TikTok. Dunque si tratta di un protagonista indiscusso di TikTok, fondamentale perché un video abbia successo.

Per questo motivo, dobbiamo scegliere la musica di sottofondo con molta attenzione, poiché potrebbe determinare l’insuccesso o il successo dei nostri video.

Per fare la scelta giusta, possiamo utilizzare i brani di tendenza, avendo l’accortezza sempre di scegliere musica in linea con i contenuti che vogliamo pubblicare: ad esempio un brano che rispetti il mood del video.

Interagisci con gli utenti

Quando parliamo di social, parliamo innanzitutto di persone e anche su TikTok, come nelle altre piattaforme, l’aspetto umano e relazionale dell’interazione è essenziale.

Per avere più possibilità di apparire ad una platea più vasta di utenti, è fondamentale rimanere attivi e mantenere costantemente attive le interazioni nostre con gli utenti, per fomentare le interazioni degli utenti con noi.

Se seguiamo un altro profilo o lasciamo messaggi o like, i destinatari riceveranno delle notifiche con il nostro nome e questo ci aiuta a diventare ed a restare visibili agli occhi degli utenti. Inoltre, quelle persone, mosse dalla curiosità, andranno a visitare il nostro profilo e i contenuti e, se incuriosite o interessate, magari inizieranno a seguirci.

Intrattenere relazioni con gli utenti ci permette anche di avere molte più opportunità, come collaborazioni o menzioni da profili più importanti.

Quindi è importante tenere sempre attive le interazioni sul nostro profilo, ricordando di: rispondere rapidamente a chi ci scrive in direct, ringraziare e rispondere ai commenti sotto ai nostri video e commentare i video di chi ci menziona.

Naturalmente, non tutti hanno tempo a disposizione per fare tutto ciò, ma proprio per questo esistono dei bot per TikTok in grado di interagire efficacemente in modo automatico. Tuttavia, questi metodi artificiali vanno usati con molta parsimonia e solo in caso di seria necessità, in quanto possono farci apparire troppo finti e ottenere l’effetto opposto a quello che volevamo.

Dunque, il modo migliore per costruire interazioni proficue è lavorarci su manualmente.

Inserisci una call to action a fine video

Spesso non è sufficiente pubblicare video originali e interessanti per ottenere commenti e like, ma gli utenti devono essere invogliati in modo più diretto. Per fare questo si utilizzano le CTA, ovvero le Call To Action, che in italiano sarebbe “invito all’azione”.

Si tratta di una strategia molto diffusa e utilizzata su tutti i social, ma anche nelle newsletter o nei siti web e consiste nello scrivere nel video stesso o nella descrizione qualche parola per invitare gli utenti a compiere una determinata azione: ad esempio possiamo chiedere di lasciare un like, di condividere il video o di seguirci.

Dunque, andiamo a chiedere agli utenti che hanno visualizzato il contenuto di compiere una particolare azione che non richieda troppo impegno.

Pubblicizza i video più performanti

Anche TikTok ha deciso di inserire le sue proprie Ads e non possiamo farci sfuggire questa occasione! Possiamo promuovere i video che riteniamo più promettenti degli altri, per sfruttarne le potenzialità appieno ed investire un budget per farlo visualizzare ad utenti specifici, mirati, ovvero coloro che hanno più probabilità di apprezzarlo.

Infatti, grazie alle Ads di TikTok, ora possiamo scegliere il pubblico a cui far vedere i nostri video più promettenti ed avere più probabilità di renderli virali.

Per gli Ads è ancora più fondamentale usare le CTA di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo.

Infine, se cercate di far diventare l’influencer marketing un vero e proprio lavoro e volete applicare delle strategie avanzate per accrescere il profilo nel minor tempo possibile, è sempre consigliato affidarsi ad esperti del settore che fanno del social media managing il proprio mestiere.

PER CONCLUDERE

Come ultimo consiglio per concludere questa guida, ricorda che i primi minuti in cui il video viene pubblicato sono quelli decisivi: maggiori saranno le interazioni in quel lasso di tempo e maggiore sarà la probabilità che l’algoritmo faccia vedere il video ad una platea più ampia di utenti.

In conclusione, i suggerimenti e le strategie presentati in questa guida sono i concetti di base che dobbiamo imparare ad utilizzare concretamente e con padronanza per permettere al nostro profilo su TikTok di crescere in modo organico, stabile e duraturo.

Non esistono trucchetti o scorciatoie che ci permettano di crescere o mantenere la nostra crescita e risultati nel tempo. La chiave del successo su TikTok sono la creatività e l’unicità, grazie alle quali potremo davvero differenziarci dagli altri ed avere successo.