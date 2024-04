Come liberare subito la memoria del cellulare con una semplice mossa, funzione segreta

La memoria del cellulare piena è senza dubbio uno dei problemi più comuni che possa capitare. Riuscire a liberare spazio però non è sempre facile: e questo causa non solo rallentamenti allo smartphone ma soprattutto l’impossibilità di scaricare nuovi file o installare nuove applicazioni. Un’utile funzione può venirci però in aiuto.

“Spazio insufficiente”. A chi non è successo almeno una volta di ricevere questa notifica? Un guaio di non poco conto che, nei casi più gravi, provoca il blocco quasi totale del cellulare. Cosa fare dunque in questi casi? Sicuramente l’azione più immediata – banalmente – è quella di procedere con l’eliminazione dei file (foto, video, ecc.) che non ci servono più ma potrebbe non bastare. Anche cancellare applicazioni non necessarie a volte non è sufficiente. La tecnologia comunque anche in questi casi ci viene in aiuto fornendoci “alcune scappatoie” utili per far fronte al problema.

Liberare spazio sul cellulare: le soluzioni

Intanto vediamo alcune contro misure che possiamo adottare. La prima, anche qui abbastanza conosciuta, è quella di salvare i nostri dati nel cloud. Se abbiamo un account Google abbiamo la possibilità di memorizzare i file senza intaccare lo spazio interno del cellulare: il problema è che il piano standard si esaurisce velocemente e potremmo dover fare ricorso ad un extra spazio a pagamento.

Stesso discorso per gli utenti Apple, che rispetto alla maggioranza degli smartphone Android non possono contare nemmeno sulla memoria esterna espandibile. Secondo consiglio, di cui forse si è un po’ perso traccia negli ultimi tempi (forse perché richiede qualche passaggio in più, aspetto che stride con la tecnologia sempre più rapida), è quello di effettuare un backup manuale dei dati scaricandoli su PC o hard disk esterni. In questo modo si risparmierà e anche parecchio rispetto ad un cloud a pagamento.

Come liberare spazio su Whatsapp

Un altro consiglio utile è quello di non far scaricare in automatico i file multimediali da Whatsapp: l’app di messaggistica è infatti tra le principali responsabili del sovraccarico di memoria considerando l’infinità di dati che transitano tra chat e gruppi. In questo modo saremo noi a decidere cosa tenere e cosa no. Sempre in tema Whatsapp potete andare in “impostazioni”, “archiviazione e dati” e selezionare “gestisci spazio”: da qui potrete selezionare tutta una serie di preferenze che limiteranno l’utilizzo della memoria e, inoltre, avrete la possibilità di gestire in modo intuitivo i vostri dati (l’app vi dirà quali sono i file più pesanti, quelli inoltrati più volte, ecc). Infine, anche per l’app di Meta, potete salvare i dati multimediali in supporti esterni.

Conosci questa funzione per liberare memoria sul cellulare? Come attivarla

C’è poi un’altra strada che possiamo percorrere. Si tratta di un’impostazione che è raggiungibile dalla sezione “gestione memoria” e che consente di gestire l’archiviazione di foto e video. In altre parole basterà selezionare l’intervallo temporale per l’eliminazione dei file e oltre tale soglia gli elementi salvati svaniranno in automatico. Non tutti i cellulari però sembrano averla: molti, per contro, hanno in ogni modo un sistema automatico di pulizia dei file vecchi una volta cestinati. Solitamente, passati 30 giorni, i file saranno eliminati definitivamente.