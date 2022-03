Come posso acquistare i videogiochi a un prezzo inferiore?

Sei stufo di giocare sempre allo stesso gioco? Se è così, non sei il solo! Molti giocatori sono entusiasti di migliorare la propria esperienza ricaricando un account oppure comprando altri videogiochi. Visitando Eneba, il marketplace preferito dai videogiocatori, sarai sempre accolto calorosamente per unirti ad altri giocatori ambiziosi che la pensano allo stesso modo.

Più siamo, meglio è

I marketplace digitali si stanno diffondendo su Internet come metodo più conveniente e sostenibile per acquistare libri, musica, videogiochi, buoni regalo e altri articoli, ma c’è ancora una certa confusione su cosa sia un marketplace digitale. Rispetto ai negozi e ai mercati fisici, i marketplace digitali sono onnipresenti e comportano molteplici vantaggi rispetto ai primi. Pertanto, l’unica cosa che devi avere è un accesso a Internet e un dispositivo con una connessione ad esso, e il gioco è fatto: potrai acquistare e ottenere beni digitali come i videogiochi quasi immediatamente. Inoltre, risparmia non solo tempo ma anche denaro. Perché sprecare soldi extra per l’imballaggio e la spedizione?

2022: videogiochi di prim’ordine

Le opzioni digitali sono ancora più elettrizzanti e si prospetta un mese pieno di grandi titoli. Anche se il 2022 è appena iniziato, il viaggio dei videogiocatori è già bello che iniziato. Per cominciare, uno dei successi più recenti e attesi di questo anno è Elden Ring, per feroci e avvincenti combattimenti. Un altro dei migliori giochi di febbraio 2022 è The King of Fighters XV, un gioco che ha raccolto un’incredibile quantità di applausi da parte dei giocatori. Allo stesso modo, Horizon Forbidden West e Sifu hanno finora riscosso un grande successo su PlayStation. Non dimentichiamo però i migliori giochi del 2021 che sono ancora nella lista dei desideri di molti videogiocatori: It Takes Two, Hitman 3, Halo Infinite, Deathloop e giochi attesissimi che usciranno presto come Gran Turismo 7, Splatoon 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e molti altri.

Carte Regalo: Xbox vs. PlayStation

‘Cosa posso fare se voglio giocare a questi giochi?’ Eneba ti offre una soluzione. Invece di acquistare videogiochi uno dopo l’altro, puoi prendere due piccioni con una fava. Come?

Se possiedi una console PlayStation, puoi optare per una ricarica PSN o per un abbonamento PS Plus/Now. Ricaricare il portafoglio è un modo intelligente per risparmiare e raccogliere denaro nel tempo. Ma principalmente è la tua possibilità di acquistare più giochi a un prezzo inferiore. Al contrario, il PS Plus offre una vera e propria esperienza “moderna” (a differenza di PS Now), con nuovi titoli lanciati mensilmente per gli abbonati. Inoltre, uno dei servizi PS più popolari consente un gameplay multiplayer online esclusivo. Imposta il tuo budget, la durata e approfitta dei pacchetti mensili.

Tuttavia, se sei un Boxaro, sai quanto può essere doloroso per il tuo portafoglio acquistare nuovi giochi ogni volta che viene rilasciato un titolo entusiasmante. Ecco perché l’azienda ha cercato di facilitare l’esperienza di gioco offrendo abbonamenti personalizzati. Un equivalente di PS Plus è Xbox Live Gold, che comprende il multiplayer, chat vocale, sconti e giochi extra gratuiti. Tuttavia, l’Xbox Game Pass è la star. Con il Pass, i giocatori avranno accesso a più di 100 nuovi giochi a un prezzo minimo, un’opportunità unica e quasi irripetibile.

Come puoi vedere, ci sono modi intelligenti per risparmiare tempo e denaro. La soluzione è a pochi clic da te. Eneba rende facile, a poco, più veloce e più sicuro ottenere il prossimo gioco che non vedevi l’ora di provare.