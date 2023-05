Come scaricare video da Instagram con Savefrom.net

Se stai cercando un modo semplice per scaricare video da Instagram, sei nel posto giusto. Instagram è una popolare piattaforma di condivisione di foto e video, ma non offre un modo diretto per scaricare i video sul tuo dispositivo. Tuttavia, ci sono diversi strumenti disponibili online che ti consentono di scaricare video da Instagram. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi per scaricare video da Instagram utilizzando uno di questi strumenti: savefrom.net.

Metodo 1: Utilizzare savefrom.net

Savefrom.net è un sito web che consente di scaricare video da diverse piattaforme, inclusa Instagram. È semplice da usare e non richiede l’installazione di alcun software sul tuo dispositivo. Ecco come puoi utilizzare savefrom.net per scaricare video da Instagram:

Passaggi per scaricare video da Instagram con savefrom.net

Copia l’URL del video: Apri l’app Instagram sul tuo dispositivo mobile o accedi al sito web di Instagram su un browser e individua il video che desideri scaricare. Tocca l’icona dei tre punti (o l’icona del menu) sulla parte superiore del post e seleziona “Copia link”. Incolla l’URL su savefrom.net: Apri il tuo browser e visita il sito web di savefrom.net. Nella barra di ricerca del sito, incolla l’URL del video che hai copiato da Instagram. Seleziona il formato e la qualità del video: Savefrom.net ti offrirà diverse opzioni per il formato e la qualità del video. Seleziona il formato desiderato, ad esempio MP4, e scegli la qualità preferita. Puoi optare per una qualità standard o alta definizione, a seconda delle tue preferenze e delle specifiche del tuo dispositivo. Scarica il video: Una volta selezionato il formato e la qualità del video, fai clic sul pulsante “Scarica”. Savefrom.net inizierà il processo di download e ti mostrerà il progresso sullo schermo. Una volta completato il download, il video sarà salvato sul tuo dispositivo e sarà disponibile per la riproduzione offline.

Metodo 2: Utilizzare un’estensione del browser

Oltre a savefrom.net, puoi anche utilizzare un’estensione del browser per scaricare video da Instagram. Le estensioni del browser offrono un modo rapido e comodo per scaricare video direttamente dalla pagina di Instagram. Ecco come puoi utilizzare un’estensione del browser per scaricare video da Instagram:

Passaggi per scaricare video da Instagram con un’estensione del browser

Installare un’estensione del browser: Apri il tuo browser preferito e cerca un’estensione che consenta di scaricare video da Instagram. Ci sono diverse estensioni disponibili per browser come Chrome, Firefox e Safari. Scegli quella che meglio si adatta al tuo browser e alle tue esigenze. Aprire Instagram e individuare il video desiderato: Accedi a Instagram sul tuo browser e individua il video che desideri scaricare. Assicurati di aprire il video in una nuova scheda o finestra del browser. Fare clic sull’estensione del browser: Una volta installata l’estensione del browser, vedrai un’icona dell’estensione nella barra degli strumenti del browser. Apri la pagina del video su Instagram e fai clic sull’icona dell’estensione del browser. Seleziona il formato e la qualità del video: L’estensione del browser ti fornirà opzioni per il formato e la qualità del video. Seleziona le impostazioni desiderate, come il formato MP4 e la qualità preferita. Scarica il video: Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate, fai clic sul pulsante di download o sull’opzione equivalente nell’estensione del browser. L’estensione inizierà il processo di download e ti mostrerà il progresso sullo schermo. Una volta completato il download, il video sarà disponibile sul tuo dispositivo per la riproduzione offline.

Conclusioni

Scaricare video da Instagram può sembrare un compito complicato, ma con gli strumenti giusti come savefrom.net o un’estensione del browser, diventa facile e conveniente. Seguendo i passaggi descritti in questo articolo, sarai in grado di scaricare i tuoi video preferiti da Instagram e guardarli quando desideri, anche senza una connessione Internet.

Esplora questi metodi e scegli quello che ti sembra più adatto alle tue esigenze. Ricorda sempre di rispettare i diritti d’autore e di utilizzare i video scaricati solo per uso personale. Divertiti a scaricare e goderti i video da Instagram!

FAQ

Posso scaricare video da Instagram gratuitamente?

Sì, puoi scaricare video da Instagram gratuitamente utilizzando strumenti come savefrom.net o estensioni del browser. Assicurati di utilizzare fonti affidabili e rispettare i termini di utilizzo dei contenuti scaricati.

Qual è il formato di video consigliato per il download?

Il formato più comune e compatibile per il download di video da Instagram è il formato MP4. Puoi selezionare la qualità del video in base alle tue preferenze e alle specifiche del tuo dispositivo.

E se non riesco a scaricare un video da Instagram?

Se incontri difficoltà nel scaricare un video da Instagram, assicurati di seguire correttamente i passaggi descritti nell’articolo. Inoltre, verifica la tua connessione Internet e assicurati che l’URL del video sia corretto.

Esistono alternative a savefrom.net per il download di video da Instagram?

Sì, ci sono diverse alternative a savefrom.net disponibili online. Alcune popolari alternative includono InstaDownloader, DownloadGram e Dinsta. Puoi esplorare queste opzioni e scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

C’è un limite al numero di video che posso scaricare da Instagram?

Nella maggior parte dei casi, non esiste un limite specifico al numero di video che puoi scaricare da Instagram. Tuttavia, tieni presente che l’utilizzo responsabile e il rispetto dei diritti d’autore sono fondamentali. Scarica solo i video per i quali hai il diritto di utilizzo personale e non condividere o distribuire illegalmente i contenuti scaricati.