Come scegliere il miglior smartphone per le tue esigenze

Scegliere uno smartphone da acquistare nel 2024 è meno semplice di quanto si possasupporre. Parliamo infatti di un mercato, quello della telefonia, in continua evoluzione, dove ogni anno si moltiplicano i modelli in uscita e quindi le offerte a disposizione dei consumatori. Per fare un acquisto che possa davvero tenere conto del rapporto qualità/prezzo occorre informarsi in maniera molto più precisa e puntuale che in passato.

Fino a un decennio fa solo i veri appassionati si informavano delle funzionalità più avanzate e dei dettagli tecnici. Oggi invece chiunque sa cosa vuole ottenere dal proprio smartphone e a quali prestazioni non vuole rinunciare. Si richiede maggiore qualità pur cercando di contenere la spesa.

Ecco perché negli ultimi anni sempre più consumatori scelgono di acquistare degli smartphone ricondizionati. Si tratta di cellulari di seconda mano trattati da centrispecializzati che ne azzera la memoria e li resetta. L’utente finale si ritrova così uno smartphone di alta gamma perfettamente funzionante, che però acquista a un prezzo inferiore a quello di mercato. In questi mesi, ad esempio, l’iPhone 15 ricondizionato sta letteralmente andando a ruba.

Il mercato degli smartphone ricondizionati

D’altronde, nel mercato degli smartphone ricondizionati, gli iPhone sono in assoluto il prodotto più venduto e ricercato. E questo lo ha confermato anche una recente ricerca condotta da Swappie, in collaborazione con SWG. Il motivo è abbastanza facile da comprendere: parliamo infatti di un cellulare di ultima generazione prodotto da Apple, che ha un costo sul mercato in Italia tra i 1000 e i 1800 euro, a seconda della versione scelta. Una cifra davvero importante, e per questo tanti consumatori preferiscono comprare la versione ricondizionata che permette un risparmio notevole.

Per quanto però riguarda il nuovo iPhone 15, bisogna considerare che in questo caso il risparmio è leggermente inferiore rispetto ad altri prodotti. A seconda del rivenditore che si sceglie per l’acquisto, può andare dai 100 ai 300 euro. Sono cifre importanti, ma altri modelli ricondizionati consentono molto spesso un risparmio persino maggiore, che può arrivare anche alla metà del prezzo di acquisto di un modello nuovo.

Acquistare uno smartphone: a cosa fare attenzione

Che poi si acquisti uno smartphone nuovo o ricondizionato, ci sono comunque diversi fattori da considerare se si vuole fare un acquisto ponderato e che sia realmente adatto alle proprie esigenze. Chi è abituato ad utilizzare ad esempio cellulari dual SIM deve fare attenzione al modello che sceglie. Questo perché i Dual SIM si dividono in due categorie. I Dual SIM Dual Stand By, che rendono irraggiungibile la seconda SIM mentre si utilizza la prima, e i Dual SIM Full Active che invece consentono di utilizzare in contemporanea entrambe le schede.

Anche la questione della batteria viene molto sottovalutata, quando in realtà molto spesso rappresenta un valore aggiunto per molti consumatori che non hanno il tempo di ricaricare con costanza il proprio smartphone durante la giornata. Per questo è fondamentale che gli utenti vadano sempre a informarsi sulle specifiche della batteria prima dell’acquisto, verificando, nella sezione delle caratteristiche tecniche, sia la potenza effettiva che la durata media di una ricarica.