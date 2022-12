Contenuti multimediali: con la diffusione dei video quale ruolo gioca registrare lo schermo del pc?

Al giorno d’oggi tantissime persone utilizzano il pc ogni giorno per lavorare o trascorrere il tempo libero con i videogiochi. Per molti il computer rappresenta un vero e proprio strumento di lavoro, infatti viene utilizzato per le riunioni online, l’insegnamento a distanza, realizzare video tutorial da caricare sulle piattaforme web o fare live gaming per il proprio canale Twitch o YouTube.

In questi casi è necessario registrare lo schermo del pc per mezzo di un editor video, guardando alle numerose proposte attualmente disponibili sul mercato. La scelta del software, a questo proposito, dipende naturalmente dalle proprie, specifiche necessità, in ogni caso il consiglio è quello di orientarsi verso soluzioni in grado di mettere a disposizione funzionalità avanzate ma al tempo stesso semplici da utilizzare anche dagli amatoriali.

I migliori programmi per registrare lo schermo del pc

Tra i migliori software gratuiti per registrare schermo su Windows/Mac/Linux c’è Wondershare Filmora, un video editor potente e semplice da usare. Con Filmora, infatti, è possibile registrare lo schermo del pc con un click, un’operazione facile e intuitiva che consente di ottenere un filmato perfetto senza nessuna difficoltà.

Filmora permette anche di modificare il video registrato grazie a funzioni di editing video avanzate, con la possibilità di personalizzare tutta la parte da registrare dello schermo a proprio piacimento.

In particolare, è possibile personalizzare la finestra di registrazione, realizzare video in qualità HD, registrare direttamente dalla webcam e aggiungere anche l’audio sincronizzandolo con le immagini, ad esempio inserendo una voce fuoricampo.