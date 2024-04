Cosa succede se premi i tasti 123 del telefono? Attivi una funziona segreta

Il telefono può essere uno strumento amico ma riservare anche tantissime sorprese, soprattutto gli ultimi modelli. Uno vi faciliterà la vita.

Se siete un tutt’uno col vostro telefono, sappiate che ci sono alcune scorciatoie che vi permettono di risparmiare tempo e guadagnarne altro in velocità. Nulla di così scientifico, ma poter digitare velocemente un testo dalla tastiera, soprattutto se mentre state lavorando al computer o discutendo, è una scorciatoia che vi tornerà molto utile. Alcune sono perlopiù sconosciute, eccone una che vi sembrerà assurda ma geniale.

Un trucco per passare dalla tastiera ortografica a quella numerica: non ci crederete mai!

Immaginate di star scrivendo un testo e di dover rapidamente passare da lettere a numeri. Quanti di voi hanno trovato snervante dover cliccare sulla tastiera il pulsante “123” per poi dover rifare questo procedimento dopo aver inserito un numero? E se vi dicessi che c’è una via più facile?

Lo sanno bene i proprietari di dispositivi Apple e Samsung, che possono utilizzare questo trucchetto facilmente. Nello specifico, mentre state riportando una frase, anziché dover pigiare sulla tastiera il pulsante che vi permette il passaggio da testo a numeri, potrete tranquillamente cliccare “123” perché il passaggio sia immediato.

Altri trucchi poco conosciuti per cellulare

Non è l’unico aiuto che può arrivarvi mentre siete al telefono. Un altro consiste nel ruotare lo schermo da verticale a orizzontale, in questo modo potrete impugnare lo smartphone più comodamente, avendo una tastiera completa di sistema ortografico e numerico. Se invece vi trovaste per esempio in auto o foste impossibilitati a digitare, potete usare la funzione dettato, elencando a voce il testo del vostro messaggio. Ci sono poi gli sms già scritti da inviare in automatico quando vi chiamano e non potete rispondere. Insomma, il telefono con un po’ di astuzia può plasmarsi in base a ogni tipo di vostra esigenza.