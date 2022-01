Creazione siti web aziendali e gestione dei social: il caso Gilbi.co

Nel mercato odierno essere presenti online con la propria azienda è diventato un aspetto imprescindibile dell’attività imprenditoriale. La pandemia, soprattutto nelle prime fasi in cui molti paesi hanno adottato regimi di lockdown, ha confermato questo trend accelerando ulteriormente i processi rendendo sempre di più l’esigenza di essere presenti in rete, magari con un proprio servizio di e-commerce, che risulta essere fondamentale. Del resto, l’affermazione delle nuove tecnologie e dei social media ci hanno fatto capire – e questo ormai da anni – che il web e la rete sono tra le priorità di un’azienda; non solo: allo stesso tempo la sola presenza in rete non è sufficiente dato che la concorrenza è altissima e cercare di catturare l’attenzione di un potenziale cliente diventa dunque un obiettivo da raggiungere a tutti i costi.

Perché scegliere un professionista per il proprio sito web aziendale

Ne deriva che le aziende investono molti soldi in questo settore affidandosi a professionisti in grado di realizzare siti web e pagine ad essi collegati magari sui social. Ma a chi affidarsi per realizzare un sito web aziendale? Una scelta errata infatti, oltre a farci “sprecare” risorse in termini di investimento, potrebbe farci perdere terreno con i nostri concorrenti. Il primo elemento utile da seguire è dunque quello di affidarsi a professionisti che abbiano alle spalle una maturata esperienza e progetti importanti portati a termine magari in ambito analogo a quello che ci interessa. Altri aspetti per cui è importante affidarsi a dei professionisti è quello di avere un prodotto unico, adatto alle nostre esigenze, il supporto di chi abbiamo bisogno e, non ultimo, la cura di tutti quegli aspetti tecnici (come la SEO), che ci consentano di farci strada nell’intrigata rete del web al fine di superare la concorrenza.

Il caso Gilbi.co

Quanto appena descritto calza a pennello con la missione che da anni porta avanti Gilbi.co, la web agency fondata da Giuseppe Gilberti. La sua parabola da Bergamo agli USA ne ha fatto una delle realtà più promettenti nel settore degli ultimi anni: a Miami nel 2017 ha costituito la Gilberti LLC che vanta clienti in tutto il Paese e ora, con la “sua sorella” italiana, fa sì che decine di imprese bergamasche e italiane si siano affermate in rete. La chiave è quella di fornire un approccio semplice e quanto più possibile snello al cliente il quale, a fronte di prezzi concorrenziali, con pacchetti su misura che si possono richiedere direttamente dalle apposite sezioni del sito, riesce ad avere un prodotto funzionale alle proprie esigenze. Con il motto “Mettiamo l’Italia Online. Azienda per Azienda”, Gilbi.co realizza siti web e si occupa di gestire pagine social così come tutti i servizi connessi alla rete per le imprese puntando sulla qualità e sulla progettazione meticolosa del prodotto da dare al cliente.

Guardando al futuro

Ma non solo. Ben presto l’esperienza dell’azienda potrebbe guardare anche a nuovi settori. Su tutti il cosiddetto “metaverso” di cui ancora non si conoscono fino in fondo potenzialità e applicazioni; di certo non può considerarsi come un semplice gioco, come sostengono alcuni, dato che le “Big Tech” ci stanno investendo (e quanto!) già da tempo. E non a caso Gilbi.co sta preparando soluzioni ad hoc anche per quelle aziende che decideranno di puntarci con forza.

Contatti

Come fare quindi per avere il proprio sito professionale? La prima cosa da fare è mettersi in contattato con Gilbi.co attraverso il link contatti.gilbi.co. Compilando e inviando il modulo con i dati richiesti, si verrà ricontattati a stretto giro da un Sales Specialist che vi guiderà nella scelta della soluzione migliore per il vostro progetto web.