Cryptosmart, il più innovativo Crypto Exchange 100% italiano

Cryptosmart è un’azienda dal cuore tutto italiano e una visione globale del mercato e delle aspettative ed esigenze degli utenti, siano essi esperti del settore crypto o desiderosi di compiere i primi passi in questo ecosistema.

Cryptosmart si pone come prima mission quella di rappresentare un riferimento per il mondo exchange, con un continuo sviluppo di servizi e soluzioni innovative per vivere giornalmente il mondo delle criptovalute.

Criptovalute senza intermediari

Il cuore del Crypto Exchange “made in Italy” è il servizio di Exchange, sistema che permette ai propri clienti di comprare, vendere, trasferire criptovalute senza intermediari. L’utente in pochi semplici minuti si registra e apre il proprio wallet (portafoglio digitale) in cui detiene le proprie crypto. A questo punto effettua un bonifico bancario che troverà accreditato nel proprio wallet ed inizia ad acquistare e vendere criptovalute.

A differenza di ciò che avviene con la maggior parte degli exchange presenti sul mercato, che hanno il conto corrente di deposito presso paradisi fiscali, con Cryptosmart è tutto localizzato sul territorio nazionale.

Oltre al servizio di Exchange, Cryptosmart ha avviato un importante processo di integrazione tra monete virtuali ed economia reale, lanciando nuovi sistemi totalmente sicuri e trasparenti. I tre servizi lanciati dall’azienda sono lo Staking, CSmarket e CSpay.

Servizio Staking

Il servizio di staking offre agli utenti la possibilità di ricevere dalla blockchain nuove criptovalute partecipando alla produzione ed alla convalida di nuovi blocchi della blockchain, garantendone così la sua efficienza e sicurezza. L’exchange consente ai propri utenti di mettere in staking Ethereum (ETH), Cardano (ADA) e Polkadot (DOT) per partecipare alla produzione e convalida dei blocchi in modo da ricevere una ricompensa settimanale. Tale premio varia in base alla tipologia di criptovaluta e alla quantità della stessa utilizzata per lo Staking. In generale, la stima annua di nuove crypto ricevute varia dal 4% al 12%. L’utente finale, rispettando le condizioni di servizio di Cryptosmart, è sempre libero di modificare l’utilizzo delle crypto messe a servizio dello Staking.

CSmarket è il primo metodo di pagamento peer-to-peer attraverso criptovalute in Italia e in Europa. L’applicazione rappresenta una novità assoluta nel panorama europeo delle criptovalute che per la prima volta in Italia potranno essere utilizzate nell’economia reale. L’obiettivo dell’azienda è creare un servizio che possa rendere le monete virtuali utilizzabili nella vita di tutti i giorni attraverso nuovo metodo di pagamento che permetterà di rivoluzionare la percezione del consumatore sulle criptovalute con l’obiettivo di accrescere il livello di fiducia e credibilità in questo strumento. CS Market funziona attraverso delle Gift Card: accedendo al sito www.cryptosmart.it nella sezione Market sarà possibile acquistare quelle dei migliori marchi della grande distribuzione italiana, dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione. L’utente, dopo essersi registrato, potrà acquistare una o più card e indicare la persona che la utilizzerà. Finalizzato l’acquisto della card, il destinatario riceverà un SMS con un PIN che dovrà essere presentato al momento dell’acquisto, sia nei negozi fisici sia sui siti di e-commerce.

Cspay: utilizzare le criptovalute nel mondo reale

CSpay è un ulteriore metodo che permette di utilizzare le cripto nel mondo reale. Con questo servizio, le aziende possono inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. Si tratta di un metodo per coloro che intendono incrementare il loro fatturato, offrendo la possibilità ai propri clienti di pagare attraverso l’uso della criptovalute e permettendo alle aziende una volta ricevuto il pagamento di convertirla istantaneamente in euro. CS Pay permette di incassare, quindi, in euro quello che il cliente ha pagato con le proprie criptovalute, eliminando il rischio di cambio relativo alla volatilità.