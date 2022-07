Dal 27 Luglio stop al telemarketing sui cellulari: ecco come

Da domani, Mercoledì 27 Luglio, si potrà dire addio a tutte quelle pubblicità (non richieste) che puntualmente arrivano sui nostri telefoni. Si potrà, inoltre, dire addio anche a tutte le chiamate promozionali che non abbiamo mai avuto voglia di ricevere. Un’importante svolta se pensiamo a quante volte siamo stati disturbati da annunci, avvisi, squilli, che non ci interessano minimamente.

Stop al telemarketing?

Da domani quindi diremo addio a un piccolo ‘incubo’ che, ogni volta, ci fa alzare gli occhi al cielo. Questo grazie all’attivazione del Registro pubblico delle opposizioni che permetterà di segnare chi non ha intenzione di ricevere avvisi promozionali e pubblicitari. In poche parole, sarà possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali che si trovano all’interno degli elenchi pubblici.

Come iscriversi al Registro Pubblico

Iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni non è difficile. Ci sono quattro possibilità. Innanzitutto, è importante avere, ed essere intestatari, di un numero di telefono presente negli elenchi telefonici pubblici. Quindi, che non faccia parte di tutte quelle linee aziendali. Per iscriversi bisogna procedere così:

andando nel sito del Registro e compilando un modulo

chiamando il numero 800265265

inviando una mail con tutti i dettagli del numero

inviando una lettera raccomandata

Una volta fatta l’iscrizione, le chiamate non desiderate diventeranno illegali dopo 15 giorni.