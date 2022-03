Digitale terrestre, cosa cambia dall’8 marzo 2022 e come continuare a guardare i canali tv

L’8 marzo si celebra sì la giornata della donna, che va rispettata sempre, ma è anche il giorno in cui cambierà il mondo del digitale terrestre. Una data fondamentale, da cerchiare in rosso sul calendario, perché ci sarà il famoso e atteso ‘switch off tv’, cioè il passaggio da parte delle emittenti televisive all’attuale tecnologia. Ma cosa cambia? E come fare per continuare a guardare la televisione senza problemi?

Cosa succede l’8 marzo al digitale terrestre

La legge ha previsto un nuovo sistema di codifica del segnale, chiamato HEVC Main10, a cui tutte le emittenti dovranno adeguarsi. E questo passaggio prenderà il via martedì 8 marzo, per poi concludersi nel 2023. I motivi? L’obiettivo è quello di liberare frequenze per le reti cellulari 5G e offrire trasmissioni in alta definizione.

Il mio televisore è adatto al nuovo digitale terrestre? Come fare per saperlo

Molti televisori dovranno essere sostituiti o bisognerà comprare un decoder per il nuovo digitale terrestre. Ma il passaggio, è bene ricordarlo, sarà in più ‘step’, come ha fatto sapere il Governo. In una prima fase sono stati esclusi solo i televisori incompatibili con i canali in alta definizione, mentre l’8 marzo è la data ultima perché Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7 passeranno alla risoluzione Full Hd. Questo cosa significa? Che chi non ha una tv idonea non riceverà più i segnali sui canali principali.

Ma come fare per ovviare a questo problema? Il telespettatore ha a disposizione un test molto semplice per capire se la tv è in grado di supportare il nuovo digitale: dovrà prendere il telecomando, risintonizzare il televisore, sintonizzarsi sui canali 501, 502, 503. Se il segnale viene ricevuto e il logo mostro la dicitura HD allora nessun problema, il dispositivo è compatibile.

Cosa succede se la tv non è compatibile

Se il televisore, invece, non è compatibile bisogna correre ai ripari e il tempo stringe perché l’8 marzo tutto cambierà. Sarebbe bene acquistare un nuovo apparecchio, oppure dotarsi di un decoder che, collegato all’antenna, trasporti il segnali da qui alla tv. I migliori in circolazione sono:

Decoder Twin Tuner Rec

Decoder Fenner

Edision Picco T265

GT Media V7 Pro

Octagon Sf8008

Strong Srt 82.