Disponibilità PS5 in Italia, nuove scorte in arrivo: ecco quando e dove comprare la console a marzo 2022

Torna la disponibilità della PS5 in Italia? Prosegue la caccia per tutti gli appassionati e gamer amanti della console Sony per accaparrarsi l’ultimo gioiello la cui uscita ufficiale risale al 2020. Ma la pandemia prima, e la carenza di componenti poi – in ultimo lo scoppio del conflitto in Ucraina -ne hanno rallentato la diffusione sebbene ad oggi le vendite siano state le più veloci (e numerose!) di sempre.

Quando torna disponibile la PS5 in Italia

E’ questa la domanda che chiaramente tutti si fanno. Sembra quasi un paradosso ma ormai le scorte sono carenti da mesi (e con l’Xbox non va meglio tanto per intenderci) e comprare una PS5 si è diventata una vera e propria missione impossibile. Al momento, precisiamo, nonostante i rumors circa un possibile restock a partire dal 15 marzo 2022, non ci sono significative novità. I principali store (Amazon, Gamestop, Unieuro e così via) continuano a riportate infatti la laconica scritta “Non disponibile“. Pertanto, chi sognava di riuscire finalmente a comprare l’ultimo prodotto di casa Sony è rimasto deluso.

Dove comprare la PS5 ultime notizie: nuove scorte in arrivo?

La speranza è allora quella che nei prossimi giorni, o subito dopo la chiusura dell’anno fiscale il 31 marzo 2022, Sony riesca a intervenire fornendo nuove scorte per la Playstation 5. Di seguito vi riportiamo alcuni link (da poter consultare periodicamente) per visitare direttamente i singoli store dove è possibile acquistare la Ps5:

STORE E LINK DISPONIBILITA’ (al 16/03) Unieuro N/D Trony N/D Gamestop N/D Mediaworld N/D Amazon N/D

Caratteristiche PS5

In attesa della sua ricomparsa sul mercato vi ricordiamo le caratteristiche della nuova console targata Sony. Due i modelli disponibili quella classica con lettore ottico e quella digital only che prevede il solo download dei contenuti. Ps5 ha il supporto per il 4k nativo e un SSD per far girare il motore grafico Unreal Engine 5. Il nuovo joypad, con attacco USB-C per la ricarica, è dotato di microfono e tecnologia audio 3D. Torna anche l’HD camera per riprendersi durante il gioco online in straaming.