Due applicazioni Android imperdibili per questa stagione natalizia

Il Natale è una delle feste più attese di tutto l’anno. E’ un periodo fatto di amicizia, serenità e anche un pizzico di nostalgia e malinconia dei tempi passati. Se vuoi rendere questa celebrazione ancora più unica e speciale, puoi farlo trasformando il tuo cellulare rendendolo il più performante possibile semplicemente scaricando due applicazioni Android imperdibili: HappyMod e Lucky Patcher. Di cosa si tratta? Lo scoprirai leggendo questa breve guida.

HappyMod: il marketplace alternativo di Android

HappyMod, scaricabile gratuitamente qui https://sharkapk.com/it/happymod sia su smartphone che su PC, è un marketplace Android alternativo dove è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi modificati di tutti i tipi, compresi quelli a pagamento senza spendere nemmeno un centesimo. Da un punto di vista grafico, strutturale e per quanto riguarda la modalità di funzionamento, questo programma è molto simile a Google Play Store; l’unica differenza è che sia le app che i giochi sono modificati, in modo da garantire agli utenti la completa gratuità. Tali modifiche sono sicure al 100% in quanto sono verificate e testate, per evitare eventuali virus e malware, su appositi simulatori prima di essere caricate sulla piattaforma e rese disponibili agli utenti. Non finisce qui, perché HappyMod mette a disposizione la possibilità di scegliere tra numerose lingue oltre all’italiano. E’ possibile scaricare la piattaforma su tutti i dispositivi con versione Android 4.1 in poi.

Controlla il tuo dispositivo in ogni momento con LuckyPatcher!

Lucky Patcher è un’applicazione gratuita che permette di manipolare e controllare, a seconda delle proprie preferenze, tutte le impostazioni delle applicazioni scaricate sullo smartphone Android che normalmente non si possono modificare. Oltre ad eliminare le pubblicità moleste e di usufruire gratuitamente di numerosi servizi nascosti all’interno delle app; con Lucky Patcher è possibile eliminare le verifiche di licenza, modificare i permessi delle app e sbloccare numerosi giochi e applicazioni a pagamento creando anche backup e copie di sicurezza. Non finisce qui, perché con Lucky Patcher è possibile modificare le impostazioni dei giochi per ottenere monete e punti, saltare e sbloccare livelli e avanzare nel gioco nel modo più semplice e pratico possibile.

Per installare correttamente questa applicazione, che puoi trovare e scaricare gratuitamente qui https://sharkapk.com/it/lucky-patcher è necessario che lo smartphone abbia la versione Android 2.0 o superiore e richiedere l’attivazione in impostazioni dell’opzione origini sconosciute in quanto si tratta di un file APK. Prima di essere scaricato, il cellulare deve essere rootato e per questo motivo, si consiglia di installare questa applicazione soprattutto agli utenti Android che hanno conoscenze in materia, ma imparare il suo funzionamento è davvero facile e veloce.