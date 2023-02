Facebook e Instagram a pagamento: quanto costerà avere la spunta blu

Meta, l’azienda proprietaria di Facebook e Instagram, lancerà un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di verificare la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter. Lo ha annunciato l’a.d. della società, Mark Zuckerberg. Per 11,99 dollari al mese Meta Verified permetterà di “autenticare il proprio account con un documento e avere una spunta blu”.

Facebook e Instagram a pagamento

Tra le nuove funzioni garantite dall’abbonamento, “si potrà avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza”, ha spiegato Zuckerberg precisando che il servizio sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni. Meta Verified debutta questa settimana in Australia e Nuova Zelanda. Sembra che Elon Musk, almeno questa volta, abbia fatto scuola. Nella sua piuttosto scivolosa gestione del social acquistato da pochi mesi – Twitter – ha deciso di introdurre una novità che è piaciuta al colosso per eccellenza del settore: Meta, il mondo dominato da Mark Zuckerberg che comprende Instagram e Facebook.

Parliamo della spunta blu a pagamento, quel “tick” cerchiato appunto di blu che permette di riconoscere i cosiddetti account verificati. Ovvero quei profili che appartengono a celebrità, aziende e anche giornali. Introdotta proprio da Twitter – e poi estesa agli social – è ormai un marchio d’autorevolezza. Musk però ha deciso di trasformarla in una funzionalità a pagamento. E Zuckerberg ora vuole imitarlo. Lo ha annunciato lo stesso Ceo in un post sul blog ufficiale di Meta. La funzione si chiamerà Meta Verified e inizierà ad essere sperimentata già questa settimana in Australia e Nuova Zelanda ma arriverà “presto” anche in altri Paesi.

Si tratta di un abbonamento mensile da 11.99 dollari (salgono a 14 dollari su mobile) che permetterà – previa “autenticazione con un documento” di avere la spunta blu che certifica la propria identità ma anche altre protezioni extra contro furti di identità, nonché l’accesso rapido all’assistenza. Solo chi ha più di 18 anni potrà utilizzare il servizio. Attenzione: chi ha già ottenuto la spunta blu continuerà a mantenerla. Ma, ha specificato Meta alla BBC, questa novità permetterà anche a piccole aziende o esordienti star del web di emergere.