GB WhatsApp cos’è, come si usano, l’aggiornamento e tutte le funzioni

Nell’era del mondo digitale, dei messaggi e delle note vocali, le applicazioni che usano queste modalità sono diventate non solo una costante nella vita di tutti i giorni, ma anche una vera e propria necessità. WhatsApp è stato uno degli apripista in questo senso: l’applicazione verde con l’icona del telefono si è andata sempre più affinando nel corso del tempo (implementando alcune funzioni utili e interessanti come la velocità avanzata per sentire gli audio, nascondere le spunte blu o l’ultimo accesso). L’App appartiene alla grande famiglia Meta, la stessa di Facebook. Tuttavia, nonostante i passi avanti, ci sono ancora tante funzioni che gli utenti vorrebbero avere ma che non trovano: per questo è nata GB WhatsApp. Ma di cosa si tratta? Calma, continua a leggere l’articolo sottostante e ti spiegherò tutti i segreti di WhatsApp 2022.

Cos’è GB WhatsApp

Si tratta di una MOD di WhatsApp, ovvero una versione modificata di questa applicazione di messaggistica. Non appartiene, perciò, a Meta né è stata creata dagli sviluppatori ufficiali (per questo motivo il GB WhatsApp download non si può fare negli store ufficiali, ma arriveremo anche a spiegare questo punto). Questa versione offre agli utenti tante funzioni in più rispetto all’applicazione convenzionale, soprattutto potrete ridurre ancora di più le informazioni della privacy disponibili. Scopriamo quali sono tutte queste funzioni in più.

Come funziona: ecco tutte le funzioni nel dettaglio

Ovviamente sono presenti tutte le funzioni che, di base, ci sono sulla versione ufficiale, con l’aggiunta delle seguenti: modalità aereo solo per l’app, senza bisogno di disattivare la connessione a internet; nascondi ultimo accesso; nascondi spunte blu non solo nelle chat singole ma anche nei gruppi; nascondi seconda spunta; nascondi microfono blu (una delle funzioni più richieste dai vari utenti: infatti sentire gli audio senza “segnalarlo” a chi li ha inviati ora come ora non è possibile); nascondi “sta scrivendo…” e “sta registrando…”. Ma non ci fermiamo qui, ce ne sono molte altre come decidere chi può chiamarti, oppure una funzione richiestissima come l’anti elimina messaggi: in questo modo se qualcuno cancella un messaggio inviato tu continuerai a vederlo (analoga abbiamo anche l’anti elimina stato). Ancora abbiamo la possibilità di inviare le spunte blu solo dopo che hai risposto al messaggio, potrai nascondere lo stato visto (in modo tale che gli altri non sapranno che avete visualizzato i loro stati). Su GB WhatsApp potrai anche disabilitare gli avvisi di notifica, il contatore badge, la notifica di riproduzione audio, lo “scorri per uscire dalla chat”, il limite di 10 immagini condivise in contemporanea; ancora potrai aumentare il limite degli inoltra, attivare la funzione “sempre on-line”, inviare le immagini con la risoluzione massima, pulire i log, il provider di Tenor/Giphy Gif (attivare e disattivare questi motori di ricerca), funzioni aggiuntive per i vari backupe, infine, l’ultimissima funzione di proteggere il tuo WhatsApp: blocca l’app con un PIN, l’impronta digitale o sequenza per impedire a chiunque di leggere i tuoi messaggi. Ci sono anche delle funzioni ulteriori come gli Add-ons che ti permette di aggiungere altre componenti (al momento solo un creatore di sticker e un add per aggiungere altri sfondi alle chat). A proposito di sfondi e grafica, GB WhatsApp consente di avere molti temi aggiuntivi, e di personalizzare colori, aspetto, schermata e molto altro tramite le opzioni di personalizzazione.

Tra le varie funzioni c’è inoltre gb whatsapp messenger 2022, un’upgrade appena uscito. Infine c’è da ricordare che tutte le opzioni della privacy già elencate sono valide sia per singole chat che per i gruppi e possono essere cambiate per ogni chat.

Download APK GB WhatsApp Pro gratis in italiano

Come avevamo accennato questa applicazione non è stata realizzata dagli sviluppatori ufficiali. Per questo motivo non è disponibile sui classici store come Play Store, ma è necessario scaricarla da altri canali. Di seguito trovate un link da cui poterla scaricare, ma è necessario, per poterlo fare, che tu abbia autorizzato il tuo telefono a scaricare applicazioni di origine sconosciute. Ci sembra giusto ricordare, però, che a scaricare GB WhatsApp potresti correre il rischio di un ban dall’applicazione ufficiale (temporaneo o permanente). Ovviamente è possibile scaricare la versione gb whatsappitaliano 2022 per facilitare la comprensione, oppure scegliere tra le lingue disponibili. È sempre disponibile un gb whatsapp aggiornamento in modo che il programma sia sempre nell’ultima versione.

GB WhatsApp download

GBWhatsApp è sicura?

La situazione è dibattuta. Da un lato ci troviamo di fronte a un’applicazione che, come già detto, non è ufficiale. Questo significa che la sicurezza non può venir garantita in nessun modo. C’è da dire che moltissime persone la utilizzano, inoltre verrebbe da pensare che se ci fosse qualcosa che non va, sarebbe WhatsApp stesso a bloccarla, però non c’è alcuna certezza in questo senso: siamo fuori dal “campo” di Google: l’utente deve essere consapevole che se la scarica ha tutte le eventuali responsabilità.

Differenze con la MOD WhatsApp Plus

Ma esiste solo GB WhatsApp come MOD? La risposta è no. Esiste anche WhatsApp Plus: anche questa MOD è realizzata dagli stessi sviluppatori di GB WhatsApp, ma ha delle funzioni diverse. Alcuni elementi si ripetono, come per poter nascondere la didascalia “sta scrivendo…” oppure la doppia spunta blu (anche se voi continuerete, invece, a vederla). Altri, invece, sono propri di questa App, come la funzione che consente di programmare i messaggi.

Come eseguire il backup dei dati di GB Whatsapp

Abbiamo accennato, nei paragrafi precedenti, alla possibilità di eseguire un backup dei vari dati grazie a GB WhatsApp, ma, nello specifico, come si fa? Anche in questo caso veniamo in vostro soccorso con una rapida guida che vi spiegherà questa interessante funzione. Per prima cosa è importante segnalare che ci sono due modi per eseguire il backup: con l’applicazione e con il computer. Nel primo caso è davvero molto semplice: basta andare sulle impostazioni e cliccare poi su backup. In questo caso c’è però un problema: questa App non utilizza i canali ufficiali, perciò non esegue il backup su Google Drive ma su telefono. Ecco così che eseguire il backup tramite l’app occupa tantissima memoria del telefono. Come si può ovviare a questo problema? Semplice, basta servirsi di un computer.

Come ripristinare i dati di Whatsapp su GB Whatsapp (Trasferire i dati da GB Whatsapp dal Whatsapp Ufficiale)

Ma come si possono spostare le chat già esistenti su WhatsApp su GB WhatsApp? Allo stesso modo, se hai smesso di usare GB WhatsApp come puoi tornare alla versione standard dell’App? Non è nulla di così complicato, basta utilizzare iCareFone Transfer, un programma molto intuitivo adattissimo all’esigenza. iCareFone Transfer si può installare su qualsiasi tipo di PC e consente di fare un backup senza bisogno di appoggiarsi a Google Drive o iCloud. Non solo: con questo programma si possono esportare le chat di WhatsApp (oltre che altri dati) anche in formato HTML. Usarlo è molto semplice, basta eseguire questi passaggi: scaricare iCareFone Transfer sul proprio computer, collegare il dispositivo, quindi andare nell’area di backup e cliccare su “esegui backup ora”, in seguito verificare il vostro account tramite il numero di telefono e il prefisso internazionale, infine attendere la fine del processo.