Acquistare un regalo per una persona che adora la tecnologia non è difficile: ci sono davvero tanti gadget e dispositivi che puoi valutare. Abbiamo scandagliato Internet per cercare i più utili, desiderati e innovativi in vendita e ora siamo pronti per proporti una gamma di scelta senza precedenti: una lista con gli 11 migliori regali per i tuoi amici esperti di tecnologia. Sono in ordine di prezzo e vanno bene per le piccole e per le grandi occasioni. Vediamoli insieme.

Regali tecnologici economici

Powerbank solare

Non è necessario spiegare perché una powerbank è un dispositivo utile, ma quella che ti vogliamo proporre è il modello solare che si carica direttamente con l’energia solare. Questo vuol dire avere in tasca una fonte di energia inesauribile per i tuoi dispositivi.

Altoparlante Bluetooth impermeabile

Gli altoparlanti Bluetooth permettono di ascoltare la musica praticamente ovunque; se sono impermeabili, perfino sotto la doccia o in piscina. Di solito possono essere appesi, quindi sono ancora più facili da portare con sé e da usare in qualunque contesto.

Box disinfettante UV

In una scatola UV è possibile disinfettare lo smartphone, le chiavi, il portafoglio e tutto ciò che si desidera. I raggi UV eliminano fino al 99,9% di batteri, riducendo il rischio di entrare in contatto con qualche agente nocivo per la salute. È decisamente un regalo originale e super utile.

Regali tecnologici per ogni occasione

Dockin station

Una dockin station permette di caricare e traferire i file da un dispositivo all’altro, anche se hanno entrate e uscite diverse. Le più complete non solo hanno porte USB, PS, PD ecc., ma anche gli slot per le schede SD e micro SD. Un esperto della tecnologia ne sarà entusiasta.

Stampante portatile

Non sempre è possibile avere una stampante a disposizione. Ne sanno qualcosa gli studenti o le persone in trasferta o fuori sede. Se lui o lei appartiene a questa categoria, una comodissima stampante portatile può essere il regalo perfetto.

Stazione meteorologica

Una stazione meteorologica è il dispositivo che non può mancare all’amante della tecnologia e delle attività all’aria aperta. Sul display sono visualizzati tutti i parametri climatici e ambientali: temperatura, livello di umidità, rischio di pioggia, ecc. I modelli migliori si connettono perfino alla radio o agli assistenti vocali.

Sveglia con effetto alba

Questa è una sveglia molto particolare: all’ora impostata simula la luce del sorgere del sole, svegliando chi dorme in modo dolce e naturale. Sono dispositivi avanzati, che spesso funzionano anche come altoparlanti Bluetooth. Oltre a essere funzionali sono anche decorativi.

Regali tecnologici importanti

Smartwatch

È probabile che lui o lei abbia già una fitband o uno smartwatch, ma la tecnologia avanza, quindi regala un modello uscito di recente che avrà, sicuramente, prestazioni superiori e più funzioni rispetto a quello che il tuo amico o la tua amica ha già.

Auricolari e cuffie con cancellazione attiva del rumore

Quante volte i rumori ambientali hanno disturbato l’ascolto delle canzoni preferite, anche se il lettore MP3 o il cellulare erano a volume massimo? Gli auricolari e le cuffie con cancellazione attiva del rumore captano ed eliminano i rumori ambientali, garantendo un ascolto senza interferenze esterne.

Moleskine smart writing

Un moleskine per lo smart writing consente di digitalizzare tutti i testi, gli schemi e gli appunti presi sull’agenda con la penna speciale. È un dispositivo indispensabile per studenti, per chi ama scrivere, per chi prende spesso appunti e per molte categorie di professionisti.

Infine, il miglior regalo per gli amici esperti di tecnologia

Che ne dici di regalare ai tuoi amici esperti di tecnologia, uno smartphone efficiente, ad alte prestazioni e con un buon rapporto qualità prezzo, come quelli della marca Honor? Dall’eccellente Honor Magic 4 Pro al funzionale ma economico honor 50 lite 5g, la marca offre una vasta gamma di modelli adatti a tutte le esigenze e a tutte le tasche. Il tuo amico tecnologico ne sarà entusiasta.