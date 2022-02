Gmail, come attivare la nuova interfaccia grafica: ecco cosa cambia

Gmail. Già qualche tempo fa era stato annunciato con una certa fierezza da parte del Team di Google. L’interfaccia del gestionale mail più amato di tutti cambierà e vestirà nuovi panni. Il nuovo layout di Gmail è finalmente arrivato, anche se non per tutti. Già dalla giornata di ieri, infatti, è possibile beneficiare delle innovazioni grafiche e funzionali che vengono proposte dall’aggiornamento. Le modifiche oltre a rendere l’interfaccia più smart ed agevole, cambierà di molto anche la grafica. E con il cambiamento di Gmail, a catena cambieranno anche tutti gli strumenti di cui è munito: Google Chat, Meet e Spaces, che saranno integrati definitivamente in Gmail.

Come attivare la nuova grafica Gmail

Al momento, è destinata esclusivamente agli account Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits, ai membri G Suite Basic e Business. I profili Workspace Essentials sono pertanto, almeno al momento, esclusi. Da aprile, molto probabilmente, tutti gli utenti potranno cambiare la loro interfaccia ed aggiornare la veste del proprio Gmail.