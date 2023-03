Huawei Watch Bud: la tecnologia portatile raggiunge un altro livello

Negli ultimi anni la tecnologia indossabile ha fatto passi da gigante e Huawei è stata una delle aziende più all’avanguardia sotto questo punto di vista. Anche oggi stupisce con un dispositivo che è un praticissimo 2 in 1 e che unisce l’utilità degli smartwatch con la comodità delle cuffie senza fili. Il nuovo Huawei Watch Buds è un dispositivo che sorprenderà, un gioiellino tecnologico super smart che permette di avere tutta la tecnologia portatile che vi serve, senza nessun ingombro. In questo articolo scopriremo le sue incredibili caratteristiche.

Huawei Watch Bud, di cosa si tratta?

A prima vista, il Huawei Watch Bud appare come uno smartwatch super elegante, con il suo bel quadrante AMOLED ad altissima definizione da 1,43 pollici e una densità di pixel di 326 PPI. Si collega allo smartphone tramite Huawei Health ed è fornito di GPS, Bluetooth e rete NFC, più tanti altri sensori.

Le sue tecnologie lo rendono un dispositivo valido per monitorare sia la salute, con sensore per la frequenza cardiaca avanzato, oltre a tutti gli altri sistemi, sia l’attività fisica, calcolando con precisione professionale tutti i parametri più importanti. Sebbene non sia adatto all’immersione, lo smartwatch Huawei Watch Bud resiste comunque agli schizzi d’acqua.

Ma fin qui il Huawei Watch Bud non avrebbe nulla di diverso da tanti altri smartwatch avanzati in circolazione. È quello che si nasconde sotto il quadrante a stupire: uno scomparto pop up con dentro due auricolari senza fili con cancellazione del rumore. Ciò permette di avere tutta la tecnologia portatile che serve, a portata di mano.

Gli auricolari del Huawei Watch Bud si ricaricano insieme allo smartwatch e ti permettono di ascoltare musica e rispondere alle chiamate senza dover prendere dalla tasca lo smartphone. Non serve neppure avere per forza uno smartphone Huawei per utilizzarlo, visto che la App è disponibile sia per Android che per iOS.

Cuffie Watch Buds: super compatte e super pratiche

Gli auricolari inclusi con lo smartwatch Huawei Watch Buds sono un immenso valore aggiunto. Pesano 4 grammi e sono comodissimi da indossare. Hanno un sensore per conduzione ossea, per il controllo vocale e la cancellazione del rumore, e la protezione IP54.

La durata della batteria è abbastanza buona. Quando completamente carichi, forniscono fino a 4 ore di riproduzione musicale o 2 ore e 30 minuti di chiamate con la cancellazione del rumore disabilitata. Quando la funzione di cancellazione del rumore è abilitata, la durata della batteria diminuisce a 3 ore di riproduzione musicale o 2 ore di chiamate. In linea di massima gli auricolari sono adeguati per l’uso quotidiano.

Una delle caratteristiche più interessanti è la tecnologia di cancellazione del rumore, che offre un’esperienza sonora di alta qualità. Questa tecnologia funziona analizzando il rumore ambientale e generando un’onda sonora opposta, che neutralizza i suoni indesiderati. In pratica, la cancellazione del rumore consente di godere della musica senza dover alzare il volume, evitando così di danneggiare l’udito.

Infine, la tecnologia di identificazione adattiva semplifica notevolmente l’uso, visto che li rende intercambiabili. Nel complesso, gli auricolari del Huawei Watch Buds sono una scelta eccellente per gli amanti della tecnologia alla ricerca di un’esperienza audio di alta qualità.

Il nuovo Huawei Watch Bud vale la pena

Chi ha intenzione di acquistare uno smartwatch che sia funzionale e che abbia un design da sfoggiare con orgoglio, il nuovo Huawei Watch Bus è la scelta tecnologica e di stile perfetta. Se poi vi piace l’idea che incorpori delle cuffie con cancellazione del rumore senza fili di qualità, allora è proprio il caso di pensarci bene. Il Huawei Watch Bud è un dispositivo all’avanguardia che soddisfa le più alte aspettative.