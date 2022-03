I migliori laptop

Il mondo sta progredendo rapidamente giorno dopo giorno e ha fatto enormi progressi nel mondo delle telecomunicazioni. È urgente che molte aziende emergenti stiano producendo dispositivi eccezionali per offrire il meglio ai propri clienti. In questo modo, Huawei è conosciuta come una delle aziende internazionali e non manca mai di attirare l’attenzione dei suoi clienti.

L’azienda ha progettato opzioni piuttosto interessanti di laptop per un uso occasionale e professionale. Che tu abbia bisogno di un laptop per l’uso in ufficio o per il gioco, controlla la collezione completa di laptop per scegliere il tuo preferito. L’incredibile linea di laptop offre un ottimo rapporto qualità-prezzo perché ti aspettano diverse opzioni affidabili.

Secondo i nostri test, la maggior parte dei laptop ha specifiche simili, quindi assicurati di controllare tutti i dettagli prima di investire i tuoi soldi. A questo proposito, siamo qui con alcune fantastiche opzioni di laptop Huawei per te che sono molto esigenti a livello internazionale. Diamo uno sguardo approfondito a ciascun modello:

Huawei Matebook X Pro:

Per coloro che cercano un laptop multifunzionale con un prezzo ragionevole, Huawei Matebook X Pro è fatto solo per te. Questo modello è abbastanza ideale per il gioco e l’uso in ufficio in quanto viene fornito con un grande SSD. Oltre a questo, il laptop offre uno splendido e ampio display con colori vivaci in tutte le condizioni. Il display da 13,9 pollici con una risoluzione sportiva di 3000 × 2000 pixel renderà sicuramente la tua esperienza straordinaria e fluida. Secondo la nostra analisi approfondita, la caratteristica più interessante del nostro Huawei Matebook X Pro è che viene fornito con una gamma di colori 100% sRGB con un rapporto display/corpo di quasi il 91%.

Alimentato da un processore Intel di undicesima generazione .

RAM 16 GB con SSD da 1 TB.

Grafica Intel Iris Xe .

11,96 × 8,54 × 0,57 pollici con un peso di 2,93 libbre.

Huawei Matebook 13:

Per iniziare, Huawei mate book 13 è l’ultimo modello in grado di eseguire tutte le attività senza intoppi senza causare ritardi. Questo laptop da 13 pollici è portatile e leggero. Non è necessario installare il sistema operativo, perché i produttori dell’azienda Huawei installano già il sistema operativo Windows. Per l’acquisto, continua a controllare il nostro sito Web per ottenere il tuo laptop dalla nostra vasta collezione. La presenza di 8 GB di RAM DDR4 è una caratteristica unica di Matebook 13 perché puoi aggiornarlo facilmente a 32 GB.

Alimentato da Intel Core i5 8265U di ottava generazione .

Memoria SSD da 256 GB.

Display da 13 pollici con durata della batteria 6:15.

11,3 × 8,3 × 0,6 pollici con un peso di 2,91 libbre.

Huawei Honor Libro magico 15:

La presente ricerca mostra che Huawei Honor MagicBook ha vinto il titolo di miglior laptop da gioco in quanto viene fornito con funzionalità premium. Con questo laptop sottile e leggero, puoi goderti una vita vigorosa di intense sessioni di gioco e altre attività. Il sistema garantisce la connettività veloce del Wi-Fi e il design di classe del settore aggiunge praticità alla tua esperienza. Per prestazioni impressionanti, la CPU di MagicBook 15 mantiene la funzionalità senza limitazioni.

Memoria SSD da 256 GB.

AMD Ryzen 5 3500U.

Adozione grafica AMD Radeon RX Vega 8.