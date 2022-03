I migliori monitor

Sebbene l’azienda Huawei si sia fatta un nome producendo smartphone portatili con apparecchiature di rete, i monitor Huawei hanno vinto la partita in altre aree. I monitor dal design classico con struttura sottile promettono prestazioni eccellenti. Principalmente, ci sono molte cose da amare di questi monitor e la considerazione principale è l’ampio display con colori incantevoli .

Con le loro forme e colori distintivi , i monitor di Huawei si distinguono nettamente dalla massa in un mercato competitivo. Questi monitor offrono anche funzionalità straordinarie con un design ad alta risoluzione per mostrare immagini nitide. Pertanto, se desideri un monitor efficace per il tuo soggiorno o per l’uso in ufficio, non puoi sbagliare con i monitor Huawei. L’azienda tende sempre a fornire risorse uniche che rendono i suoi prodotti speciali e unici.

La migliore qualità costruttiva con le soundbar integrate garantisce durata con la massima versatilità. Se hai spazio adeguato al tuo tavolo di lavoro e vuoi prendere un monitor professionale, controlla subito la linea completa di monitor.

Huawei Mateview:

Molti acquirenti preferiscono acquistare un monitor dalla forma particolare con colori di visualizzazione superbi. Per soddisfare tutte le tue esigenze, la società Huawei ha prodotto il monitor Mateview che si distingue in una grande folla. Il rapporto di aspetto del corpo complessivo è 3:2, che ha funzionato bene in tutti i compiti. Al contrario, la gamma di risoluzione dello schermo è di 3840 × 2560 pixel e questa è la caratteristica chiave del Huawei Matebook .

L’impressionante risoluzione garantisce una traduzione completa in 164ppi super nitidi su una diagonale di 28,2i pollici. Il monitor supporta completamente la proiezione wireless da PC o telefono Windows con l’aiuto della connettività Bluetooth o Wi-Fi.

L’altezza di 10 mm è regolabile, solo in modalità ritratto.

609 × 182 × 480 mm con 6,2 kg.

Porta USB di tipo C.

Schermo da 28,2 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Huawei Matebook GT:

Come miglior monitor da gioco, Huawei Matebook GT si colloca nell’elenco dei monitor di alta qualità perché ti consente di svolgere sessioni di gioco intense senza intoppi. Quando si arriva al punto della costruzione e del design di questo monitor, scopriamo che Matebook GT è progettato in modo efficiente con un display da 14,3 x 31,4 pollici. La risoluzione nativa del monitor è 3440×1440 con curvatura 1500R. Ebbene, la caratteristica eccezionale del sistema è la presenza della modalità MOBA, che spegne vari colori e riduce l’affaticamento degli occhi. Questa caratteristica ci rende grati all’azienda Huawei perché ci consente di svolgere sessioni di gioco professionali e intense.

Alimentazione USB, 2 porte HDMI.

17,5 × 1,8 pollici.

Doppio altoparlante da 5 watt.

Razer Raptor 27 copre il 162% del terreno sRGB .

Come scegliere un monitor per PC affidabile:

Senza il display giusto, non potrai mai goderti le sessioni di gioco o l’intrattenimento. È necessario comprendere il modo in cui l’esperienza cambia con la modifica delle dimensioni e delle funzionalità del display. Quando acquisti un monitor classico per il tuo uso professionale, considera i seguenti suggerimenti per investire i tuoi soldi nel posto giusto:

Maggiore è la risoluzione, migliore è il display. Tieni a mente lo scopo principale dell’acquisto. Il widescreen assicura un’esperienza impressionante. La frequenza di aggiornamento deve essere maggiore. Il tempo di risposta dovrebbe essere più breve. I monitor curvi sono più appropriati.