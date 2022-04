I migliori smartphone Android sotto i 300 euro, le offerte di Aprile

Devi comprare un nuovo smartphone? Cambiare cellulare “sfruttando”, magari, le festività pasquali? Ecco le migliori offerte in rapporto alla qualità e al prezzo disponibili ad aprile. In particolare vedremo gli smartphone android sotto i 300 euro con le principali novità di settore per ciò che riguarda le marche più note, quali Huawei, Xiaomi, Oppo e chiaramente Samsung.

Offerte smartphone Android nella fascia 200 300 euro

In questa fascia troviamo prodotti a buon mercato che tuttavia ci permettono di avere performances ampiamente sufficienti con il nostro budget a disposizione. Sicuramente la gamma dei prodotti Poco, di casa Xiaomi, potrebbe allora fare al caso nostro. Come ad esempio l’F3 (279.00 euro) o l’X4 pro 5g (269.00 euro).

Secondo la classifica Amazon il top tra i più venduti è però in questo momento lo Xiaomi 11 Lite 5G NE in vendita a 269.00 euro. In questo caso, stando alle riviste di settore, il rapporto qualità prezzo è più che buono con prestazioni in linea col mercato.

In breve riepiloghiamo allora i migliori smartphone Android nella fascia tra i 200 e 300 euro per il mese di aprile:

Oppo Reno 7 299.00 euro

Poco F3 279.00 euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE 269.00 euro

Poco X4 Pro 5G 269.00 euro

Realme GT Master edition 229.00 euro

I migliori cellulari sotto i 200 euro

Che dire se il nostro budget è più basso? Anche nella fascia immediatamente inferiore è possibile trovare qualche buon prodotto anche in rapporto al prezzo esiguo. Ecco la selezione proposta da Amazon:

Motorola moto g60s 199.00 euro

OPPO A53s Smartphone 171.00 euro

Xiaomi Redmi Note 10 5G 164.90

Xiaomi Redmi 9C Smartphone

DOOGEE X96 Smartphone 101.99

