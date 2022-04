Volantino Esselunga, ‘BUova Convenienza’: offerte e sconti al 50% fino al 16 aprile

Volantino Esselunga, tantissime nuove offerte fino al 16 Aprile che renderanno la nostra Pasqua ancora più magica! Questa volta Esselunga si è proprio superata. Disponibili due volantini con sconti fino al 50% e uno speciale per la tecnologia e gli elettrodomestici. Vediamoli meglio!

Volantino Esselunga “BUova Convenienza”

Pasqua è alle porte e noi già sogniamo il tanto atteso pranzo e la nostra meravigliosa Pasquetta. Siete infatti super in tempo per iniziare ad organizzarvi vedendo cos’ha da offrirci il volantino “BUova Convenienza“. Preparatevi tante buste e un grandissimo carrello: le offerte non finiscono e gli sconti arrivano fino al 50%. Non avete proprio più scuse, la spesa perfetta da oggi è possibile. L’offerta è iniziata il 4 Aprile e terminerà il 16 Aprile.

Volantino Esselunga “Speciale multimediale elettrodomestici”

Esselunga oltre che aiutarci nel pranzo di Pasqua ci dà anche tantissime valide idee regalo per il nostro partner, amico, fratello o anche semplicemente per noi, che possiamo trovare nel volantino “Speciale multimediale elettrodomestici”. Sapete qual è la cosa più bella? Che tutto è rigorosamente in offerta. Televisori, pianole, orologi, computer, telefoni, insomma tutto quello che desiderate! L’offerta è valida dal 31 Marzo al 16 Aprile.

