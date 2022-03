Anniversario Esselunga, buono spesa per i 65 anni: attenzione al messaggio su WhatsApp

Truffa Esselunga. In queste ultime ore sta circolando la storia di un presunto anniversario da parte di Esselunga per il quale il noto marchio avrebbe anche promosso delle offerte. Nulla di più falso! Si tratta di un truffa bella e buona che sta girando molto su WhatsApp e che con a mente ci fa tornare indietro di qualche mese.

Truffa Esselunga: la catena che circola su WhatsApp

Si tratta di ”catene”, come quelle che giravano durante la pandemia e che tentano, oggi come allora, di aggirare i malcapitati che credono nel veridicità del messaggio. Il funzionamento della truffa è in medesimo di sempre. Fondamentalmente, si tratta di un messaggio che circola tramite WhatsApp da parte di coloro che hanno ricevuto la solita catena e che hanno deciso di ricondividerla.

Cosa dice il messaggio della catena

Il messaggio ci racconta la storia dell’anniversario di Esselunga e che, per l’occasione, sarebbe disponibile un buono spesa da consumare presso lo store, proprio per celebrare la ‘magica’ ricorrenza. Inutile sottolineare che, recandosi sul sito ufficiale, non emerga nulla del genere e anzi, non si fa nessuno sconto speciale di questi tempi.

Non cliccare sul link riportato ed eliminare il messaggio senza ricondividerlo

Inoltre, i grandi marchi da sempre ci avvisano di eventuali promozioni tramite altre tipologie di piattaforma, e non di certo per mezzo di WhatsApp. Cliccando sul link contenuto all’interno della catena verrete rinviati ad una pagina esterna con un questionario. Infine, arrivati al termine della procedura, dovrete effettuare un piccolo pagamento per ottenere il buono spesa. Soldi che non rivedrete più indietro e che non serviranno ad avere lo sconto fantasma.