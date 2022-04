Volantino Mediaworld: sconti su smartphone, notebook, tablet e smartbook con il Galaxy Weekend

Volantino Mediaworld. Le offerte e gli sconti sensazionali targati Mediaworld non finiscono mai. Né si smentiscono. Anche in questi giorni non perdetevi le offerte incredibili riservate all’ambito tech. Smartphone, tablet, Pc e accessori di ultima generazione sono disponibili a prezzi super vantaggiosi. Noi della redazione abbiamo deciso di selezionare per voi i prodotti più convenienti dal famoso volantino Mediaworld riservato alle offerte. Continuate a leggere, e troverete i migliori prodotti di sempre, a prezzi stracciati. Siete pronti? Eccoli!

Le offerte Mediaworld per il weekend: la gamma Galaxy

Una giornata da ricordare, ricca di sconti e opportunità uniche nei negozi Mediaworld. Dopo aver parlato degli sconti riservati a questa settimana, siamo ritornati sul sito ufficiale della ben nota catena di distribuzione internazionale. E cosa abbiamo trovato? Certamente delle offerte pazzesche per questo fine settimana: è il tempo del Galaxy Weekend, ovvero due giorni di promozioni sensazionali dedicati ai dispositivi della serie Galaxy.

Smartphone Galaxy: sconti pazzeschi

Partiamo proprio da lui, Il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte, di recente brandizzato da Vodafone, che ora è disponibile a soli 599,00 Euro, nettamente in calo rispetto agli 879,00 Euro come da listino. C’è, inoltre, la possibilità di effettuare il pagamento a rate mensili da 29,95 Euro. Ancora, in offerta si intravede anche il Samsung Galaxy A52, a 249 Euro, un prezzo super conveniente, con un risparmio di 130 Euro rispetto ai 379 Euro originali.

Tablet e accessori tech

Non solo smartphone, ovviamente. Le offerte si riferiscono alla gamma Galaxy, e quindi disponibili su più fronti. Rimanendo nell’ambito tech, tra i tablet più vantaggiosi segnaliamo certamente il Samsung Galaxy Tab S7 FE da 12,4 pollici 5G da 64 gigabyte, a 529,90 Euro, in calo rispetto ai 749 Euro di listino. Poi, il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici WiFi Only con 128 gigabyte di storage, che passa a 237,99 Euro, rispetto ai 309 originali.

Monitor, schermi e molto altro a prezzi vantaggiosi

Non dimentichiamo, inoltre, anche il Samsung Galaxy Watch4 Classic munito di cassa da 46mm, che in questi due fantastici giorni viene messo a a 289,99 Euro, in calo dai 399 Euro precedenti. Sul versante monitor, invece, il Samsung CR50 da 27 pollici Full HD è disponibile per voi in questi due giorni a 166,99 Euro; ben 53 Euro rispetto ai 219,99 Euro di listino. Infine, da segnalare anche il Samsung Odyssey G3 da 24 pollici trovato a 199,99 Euro.