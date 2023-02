Instagram down: l’app non funziona, ecco cosa sta succedendo

Instagram down: la popolare applicazione di Mark Zuckerberg non funziona proprio durante il Festival di Sanremo. Migliaia di persone stanno provando a postare i loro contenuti durante la popolarissima manifestazione musicale condotta da Amadeus in diretta dal Teatro Ariston, ma non ci riescono.

Problemi nel caricamento dei post

I problemi maggiori si registrano nel caricare i post. Così viene registrato dall’app DownDetector. A partire dalle ore 20:00 sono state tantissime le segnalazioni di problemi sulla piattaforma. Alcuni utenti, invece, hanno difficoltà ad accedere: il sistema chiede in continuazione le credenziali. Nessun riscontro da parte del gestore.