Instagram Down martedì 14 giugno 2022: cosa succede, problemi con le storie

Tantissime segnalazioni da ogni parte d’Italia (e non solo) tutte uguali: Instagram, app famosissima e usata da milioni di utenti, è in tilt da ore. O meglio, gli internauti da questa mattina hanno segnalato di vedere le stesse storie sul social e di essere stanchi. Subito, come accade spesso in questi casi, l’hashtag #instagramdown è diventato di tendenza su Twitter, l’altra app dove spesso, in caso di problemi, gli utenti si riversano per sentirsi meno ‘soli’. E i tweet da stamattina impazzano.

Perché Instagram fa vedere sempre le stesse storie dall’inizio?

Il problema, quello segnalato dagli utenti, è uno e riguarda le storie di Instagram, che quando vengono viste ‘ripartono’ dall’inizio. Da questa mattina alle 10 sono tanti gli internauti che hanno segnalato il disservizio, come si può notare sul sito Down Detector: i ‘disagi, che continuano anche ora, riguardano la visualizzazione delle storie ed è un problema diffuso in tutta Italia: da Milano fino a Sassari. Questo lo dimostrano i tweet che stanno facendo accetta di like e condivisioni. “Non posso perdere tempo a vedere le storie di 20 ore fa che ho già visionato Zuckerberg” – scrive Mauro. Seguito da commenti identici, alcuni pungenti, altri ironici: ‘Già le persone non le sopporto, figurati dover rivedere cento volte al giorno le stesse storie’ – tuona Eri. Con la speranza che tutto presto venga risolto e Instagram torni alla normalità!

Ok. Sono entrata su Twitter per capire se le storie mi si erano impallate da sole o per #instagramdown. Ora sono felice — ↟ Pαolα.G ↟ (@PaolaGiarrusso) June 14, 2022