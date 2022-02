iPhone 14, quando esce e come sarà il nuovo smartphone Apple: data di uscita, prezzo e novità

Bisogna pazientare ancora un po’ perché tra qualche mese, probabilmente a settembre, usciranno i nuovi smartphone, l’ iPhone 14 e 14 Pro. Certo, ci vuole tempo, ma le prime indiscrezioni ci sono e l’attesa è tanta su quelli che saranno i successori dell’iPhone 13 e 13 pro: come saranno? Quando si potranno acquistare?

iPhone 14: come sarà il nuovo smartphone Apple

Secondo MacRumors, un sito di informazione specializzato in prodotti Apple, al posto dell’iPhone 14 mini dovrebbe arrivare un altro modello, il Maxi. Quindi nel 2022 potremmo vedere quattro nuovi modelli: l’iPhone 14 da 6,1”, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max. Esteticamente dovrebbero essere molto simili agli iPhone 13, con bordi piatti e cornice in titanio, la scocca potrebbe essere più spessa e la fotocamera non sporgente. Il sito parla anche della possibilità che i tasti del volume siano tondi, ma sono tutte indiscrezioni perché per le certezze è troppo presto.

iPhone 14: quando esce e quanto costerà

Quando esce l’iPhone 14? E’ questo quello che si chiedono in tanti, ma è probabile che Apple presenti la nuova linea nel mese di settembre, proprio come ha fatto ogni anno. Prima di questo smartphone, dovrebbe uscire il nuovo IPhone economico, l’iPhone SE 3, che dovrebbe essere presentato all’evento dell’azienda di marzo. Ma quanto costerà il 14? Non lo possiamo sapere, i prezzi potrebbero essere in linea con gli altri o aumentare: attualmente l’iPhone 13 mini da 138 GB costa 839 euro, quello Pro Max 1t viene venduto addirittura a 1.869 euro, insomma una cifra da capogiro!