iPhone 15: quando esce, caratteristiche e prezzo

Sono passati appena 5 mesi da quando Apple ha messo sul mercato la versione 14 degli iPhone sia in versione base che in quella Pro e Max, che già si pensa alla versione numero 15. Ancora nessuna notizia certa è arrivata dal quartier generale di Cupertino, ma ci sono già le prime indiscrezioni su quando uscirà l’iPhone 15 e soprattutto quali novità porterà in serbo per tutti gli amanti dei prodotti della mela morsicata. Vediamo le ultime notizie a riguardo.

Quando esce l’Iphone 15?

Dalle ultime notizie sembrerebbe proprio che il 2023 sarà l’anno dell’iPhone 15 a meno che la Apple non decida di chiamare gli iPhone di prossima generazione «14S» o qualcosa di simile. Cosa alquanto improbabile viste le numerose indiscrezioni già in arrivo. E così salvo cambiamenti il prossimo settembre sarà il mese di uscita dei nuovi iPhone 15. Di solito l’azienda di Cupertino sceglie sempre la prima o la seconda settimana di settembre per la presentazione del nuovo modello, la maggior parte delle volte un martedì o mercoledì. Quindi il giorno dell’iPhone 15 potrebbe essere il 5-6 o il 12-13 settembre. Gli acquisti inizieranno circa una settimana dopo la presentazione.

Oltre al modello base, plus e pro a quanto pare Apple starebbe pensando anche ad una versione Ultra dotato di una fotocamera migliore, un processore più veloce ed uno schermo ancora più grande. Quanto ai prezzi non ci sono notizie certe ma siccome la versione 14 è stata venduta ad un prezzo più elevato rispetto alla 13, è facile ipotizzare che anche l’iPhone 15 costerà di più rispetto al 14. Naturalmente i prezzi varieranno in base alle versioni e al taglio di memoria. L’opzione più costosa al momento è l’iPhone 14 Pro Max da 1TB, che arriva a costare ben 2.139€. Le uniche notizie sui prezzi sono arrivati sulla versione Ultra, modello inedito che dovrebbe sostituire il Pro Max e potrebbe costare almeno 100€ in più.

Le novità del nuovo Iphone

Tra gli amanti della tecnologia della mela morsicata c’è grande curiosità per scoprire quali novità porteranno in serbo i nuovi iPhone 15. Partiamo dalla versione Ultra che dovrebbe essere quella che avrà i maggiori cambiamenti rispetto ai modelli passati. Questa versione dovrebbe avere un processore ancora più potente, una fotocamera migliore con obiettivo a periscopio, e un display ancora più grande. Anche la porta di ricarica potrebbe vedere l’addio definitivo.

In questo modo la Apple risolverebbe i problemi della direttiva europea che ha stabilito come entro la fine del 2024 tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere nell’Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica comune Usb-C, quindi diversa da quella proprietaria che montano i dispositivi Apple. Quanto al telaio le indiscrezioni parlano di una struttura al titanio più leggera dell’acciaio inossidabile e più resistente. Secondo le ultime indiscrezioni tutti i modelli di iPhone 15 avrebbero bordi leggermente incurvati, con un design che potrebbe ricordare l’iPhone 11. Ma la vera novità potrebbe riguardare i pulsanti fisici. Gli iPhone 15 potrebbero essere infatti i primi smartphone al mondo a non avere pulsanti fisici ma solo aree sensibili al tocco su cui premere per accendere o spegnere il dispositivo e gestire il livello del volume.