iPhone, iPad e Mac venduti in abbonamento: ecco l’idea della Apple per il lancio del nuovo iPhone 14

Acquistare iPhone, ma anche iPad, Apple Watch e persino Mac sfruttando abbonamenti della durata di 12 o 24 mesi a seconda del prodotto scelto. E’ quello che la Apple sta pensando di fare, visto che il prossimo cellulare, l’iPhone 14, sarà sicuramente più costoso del suo predecessore, l’iPhone 13.

Con questa formula i clienti potranno acquistare senza pagare l’importo subito, ma dilazionandolo attraverso un canone mensile. A rivelarlo in anteprime è il sito americano Bloomberg, che riporta fonti anonime interne all’azienda americana. Questo modello di vendita sarebbe stato pensato per fronteggiare l’aumento dei prezzi finali al consumatore dovuto all’aumento dei prezzi dei componenti dell’elettronica.

iPhone e iPhad in abbonamento, le soluzioni di Apple

Al momento il progetto è in fase di sviluppo. Alla notizia di questo tipo di vendita, le azioni Apple sono salite al massimo, chiudendo in rialzo del 2,3%, a 174,07 dollari. Sebbene il titolo sia ancora in calo del 2% per l’anno, Apple ha ora registrato otto giorni consecutivi di aumenti: la serie più lunga da novembre.

L’adozione di abbonamenti hardware, simile a un programma di noleggio automatico, rappresenterebbe un importante cambiamento strategico per un’azienda che generalmente ha venduto dispositivi a prezzo pieno. Le uniche rateizzazioni, infatti, sono state quelle attraverso i finanziamenti oppure con la brandizzazione di un operatore telefonico.

La gestione diretta dell’abbonamento potrebbe aiutare Apple a generare più entrate e rendere più facile per i consumatori sopportare di spendere migliaia di euro per i nuovi dispositivi. Il programma differirebbe da un programma a rate in quanto il canone mensile non sarebbe il prezzo del dispositivo suddiviso in 12 o 24 mesi. Piuttosto, sarebbe una tariffa mensile ancora da determinare che dipende dal dispositivo scelto dall’utente.

Per abbonarsi si potrà utilizzare con lo stesso ID Apple e account App Store che gli utenti utilizzano oggi per acquistare app e abbonarsi ai servizi.

Al momento esiste un servizio simile, l’iPhone Upgrade Program. Ma questo permette solo di cambiare lo smartphone con il prodotto più recente rispetto al proprio. Si versa una free di adesione e poi c’è un canone mensile fisso.

I costi dell’iPhone 14

Dalle indiscrezione, i costi dell’iPhone 14 dovrebbero aggirarsi intorno ai 799 dollari. 100 euro in più per l’iPhone 14 Max. L’iPhone 14 Pro, invece, dovrebbe avere un costo di 1.099 euro nella versione base.

La rateizzazione sarebbe quindi una grossa spinta per l’acquisto. Dividendo il costo in 24 mesi, infatti, il costo diventerebbe, almeno apparentemente, molto più leggero. L’analista di Sanford C. Bernstein & Co. Toni Sacconaghi ha lanciato l’idea di abbonamenti hardware nel 2016, dicendo all’epoca che potrebbero aiutare Apple a raggiungere una valutazione di mercato di 1 trilione di dollari. Apple ha raggiunto quel traguardo senza abbracciare l’approccio – attualmente vale 2,84 trilioni di dollari – ma Sacconaghi ha fatto circolare il rapporto giovedì. Rispetto al caffè Starbucks o a un abbonamento al New York Times, l’iPhone è un vero affare, ha dichiarato.

“Molti clienti faticherebbero a pensare a un singolo oggetto che usano più dei loro iPhone”, ha affermato. “Inoltre, il costo dell’iPhone è un affare relativo rispetto ad altri servizi per i quali i consumatori pagano volentieri”.