Kazuki Takahashi è morto: aveva creato l’anime Yu-Gi-Oh

Lutto nel mondo di anime e manga. Il creatore giapponese di Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi, è morto all’età di 60 anni: il suo cadavere è stato trovato in mare, quindi forse è deceduto per annegamento.

Come è morto Kazuki Takahashi

L’emittente nipponica NHK ha confermato che il creatore del manga è stato trovato senza vita ieri, mercoledì 6 luglio. Il suo cadavere era in mare, al largo di Nago, dove l’uomo molto probabilmente erano andato a fare snorkeling. La guardia costiera della città dell’arcipelago di Okinawa, purtroppo, non ha potuto fare altro, se non constatare il decesso. E ora spetterà alla Polizia fare chiarezza.

Intanto, tutto il mondo e tutti gli appassionati sono in lutto. E si sono riversati sui social per ricordare il creatore dell’anime, che ruotava attorno al mondo fantastico in cui i personaggi si sfidavano a duello. E lo facevano tramite delle carte.

Kazuki Takahashi ha creato un mondo con Yu-Gi-Oh ed è da un ventennio che il manga come l anime come il gioco di carte vengono ancora amati e seguiti in tutto il mondo, è stato parte della nostra infanzia e mi dispiace tantissimo che non ci sia piu 💔

Rip maestro 💔🤍 — CHEN OST🌺❤ Xiuolo when🦋 (@Raffipaffy) July 7, 2022

Non mi riprenderò mai dalla morte di Kazuki Takahashi. — Beth📚 is co-writing 💫 Crown of Shadows 💫 (@ElusiveSiha) July 7, 2022