L’ascesa degli smartphone: perché sono così popolari?

Riusciresti a immaginare di trascorrere una sola giornata senza il tuo smartphone? Sembra che, ormai, la piccola tavoletta tecnologica sia diventata una specie di surrogato dell’essere umano e, in un certo senso, è proprio così.

Non si tratta solo di un vezzo, ma di sopperire ad alcuni bisogni primari che sono insiti nella natura umana, come la necessità di stare in contatto con le persone che amiamo e quella di accedere a informazioni e conoscenze varie. Ovviamente questi sono solo due motivi tra tanti. Vediamo, allora, quale sono state le ragioni dell’ascesa degli smartphone e perché sono così popolari.

1. Sono versatili

Nati per supplire al telefono fisso e consentire alle persone di telefonare o essere contattate fuori casa, gli smartphone hanno finito per sostituire gran parte dei dispositivi che fino a ieri accompagnavano le nostre vite. I telefoni fissi sono state le prime “vittime”, seguiti dalle fotocamere, dalle agende cartacee, dai lettori musicali, dai libri, dalle sveglie, dalle torce, dalle radio e, oggi, perfino dalla televisione e dai tablet. Ti sfido a pensare a un dispositivo più versatile e multifunzionale di uno smartphone?

2. Consentono di accedere a ogni tipo d’informazione

Google Maps per le informazioni stradali… App della banca per gestire i risparmi… App del meteo, per la posta, per entrale nel proprio portale di lavoro… Con gli smartphone è possibile accedere a ogni genere d’informazione, pubblica e personale, e svolgere tantissime attività anche legate alle sfere più importanti della nostra vita, come quella economica o professionale.

Gli smartphone conservano le nostre password, i nostri ricordi, i nostri dati, le foto, i contatti. Per quanto tornare all’innocenza pre-tecnologica sia un’idea romantica, vivere senza smartphone non sarebbe altrettanto funzionale a livello pratico per la quotidianità.

1. Ci permettono di stare in contatto costante

Dalle classiche telefonate ai sistemi di messaggistica istantanea, gli smartphone permettono di contattare chiunque in qualunque momento. Questo significa che basta una connessione per non essere mai davvero soli. Certo, c’è anche l’altro lato della medaglia: si dice che la tecnologia avvicini a chi è lontano e allontani da chi ci sta vicino, ma questo dipende anche, e soprattutto, dall’uso che se ne fa.

1. Intrattengono in tanti modi

Con i giochi, con i social, con gli e-book, con la musica, con l’accesso alle notizie, lo smartphone è una fonte inesauribile d’intrattenimento e chiunque può trovare quello più adatto a sé. Si va dai contenuti leggeri e veniali, alle letture serie e di settore, dall’intrattenimento adatto ai minori, a quello per gli adulti. Chi vorrebbe mai privarsi di un dispositivo che, pur entrando in una tasca, permette di praticamente tutto ciò che si può fare, in via digitale, e a volte anche oltre?

Cosa riserva il futuro?

Gli smartphone sono ancora sul lato ascendente della parabola e, visti i presupposti, lo saranno ancora per tanto, tanto tempo. Molti hanno già le prestazioni dei tablet: molta memoria interna, tanta RAM, processori potenti e veloci, display grandi, fotocamere degne di una reflex e componenti di altissima qualità.

Sembra, dunque, proprio che accompagneranno il nostro cammino ancora per decenni, finché nuovi dispositivi, più avanzati e funzionali, non relegheranno i cellulari intelligenti attuali nella lista delle tecnologie “vintage”, come è accaduto a tanti altri prodotti tecnologici che, fino a pochi anni fa, facevano parte della nostra quotidianità.

Ma, quel momento è ancora lontano! Gli smartphone diventeranno ancora più potenti, versatili e prestazionali nei prossimi anni e questo vale sia per le aziende leader, che per le più recenti, come Honor che, a partire dal suo primo modello dopo la separazione da Huawei, l’eccellente honor 50, continua a proporre smartphone sempre più avanzati. A proposito, se devi comprarne uno, dai un’occhiata a questo grandioso cellulare al passo coi tempi.