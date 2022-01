MediaWorld, nuovo volantino “Mobile Mania”: fino al 16 gennaio sconti su smartphone, tablet e tv

Tempo di sconti anche a MediaWorld, con il nuovo volantino ‘Mobile Mania’ e con le promozioni su smartphone, tablet e pc valide fino al prossimo 16 gennaio. Bisogna approfittarne, la corsa allo shopping deve partire per accaparrarsi un bell’affare. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sugli articoli in saldo e tutti i prezzi.

MediaWorld volantino ‘Mobile Mania’: prodotti in offerta

Ampia gamma di sconti su smartphone, tablet, tv e tanti prodotti ‘digitali’. In particolar modo, tra gli smartphone, l’IPhone 13 da 128 gigabyte viene venduto a 879 euro, anziché i 939 euro di listino; mentre lo Xiaomi 11T 5G con 8 gigabyte di Ram e 128 gigabyte di storage passa a 399 euro (dai 549 euro di partenza).

MediaWorld ‘Mobile Mania’: sconti su pc e tablet

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, SSD da 256 gigabyte a 999 euro (anziché 1159 euro di listino), mentre il Lenovo Tab P11 Wifi Only con 64 gigabyte di storage è disponibile a soli 219 euro. Ma non finisce qui. Tra i televisori, bisogna approfittare dell’offerta sull’LG OLED 55C1 da 55 pollici a 1999 euro, con 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino; oppure il Sony KE48A9 da 48 pollici a 1299 euro. Che aspettate?