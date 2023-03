Migliore software per recuperare chat cancellate di WhatsApp senza backup

WhatsApp è ormai l’applicazione più utilizzata in tutto il mondo per la messaggistica istantanea. E non solo nel tempo libero e per mantenerci in contatto con i nostri amici o familiari: il suo uso, implementato anche dall’introduzione dei cosiddetti account business, è sempre più diffuso nei luoghi di lavoro. Ciò comporta che, sempre più spesso, vengano scambiate informazioni importanti che poi, all’occorrenza, possono essere richiamate con la semplice funzione “cerca” disponibile in ogni chat. Ma cosa fare se per sbaglio abbiamo cancellato le nostre conversazioni? Cosa si può fare per recuperarle anche senza ricorrere ai backup? In soccorso degli utenti, proprio per rispondere a queste domande, sono arrivati alcuni sviluppatori che, grazie a delle applicazioni dedicate, rendono possibile il recupero delle chat eliminate dal proprio cellulare. Vediamo dunque qual è il miglior software disponibile sul mercato e come funziona.

Tenorshare UltData WhatsApp Recovery, il miglior software recuperare chat cancellate WhatsApp senza backup

Tra i programmi sicuramente più efficienti e facili da usare troviamo Tenorshare UltData WhatsApp Recovery. Si tratta di un’applicazione che ci permette di andare a recuperare delle conversazioni cancellate per errore e questo senza ricorrere al backup. Ma perché questa distinzione? Uno dei motivi principali è che molti utenti tolgono la spunta dal backup considerando che quest’ultimo occupa un gran quantitativo di memoria. Oppure lo stesso viene deselezionato (inconsapevolmente) per errore. Ma niente paura. Esistono come detto delle App che adempiono alla stessa funzione e sono molto intuitivi da utilizzare.

UltData per Android: Recuperare Chat Whatsapp Senza Backup

A chi non è capitato? Hai cancellato quella chat di WhatsApp che invece dovevi conservare. Sei andato convinto a disinstallare l’app di messaggistica, ma ti sei accorto che non avevi fatto il backup. Ora vorresti solo un tasto per tornare indietro nel tempo e impedirti di cestinare ciò che ti serviva (magari appunti di lavoro, oppure quel messaggio tenero che ti sei scambiato con il partner), ma non hai la più pallida idea di come recuperare la chat di WhatsApp senza il backup. Non preoccuparti, in questo articolo ti spieghiamo tutto: come recuperare vecchi backup WhatsApp, video, messaggi, foto e molto altro. Continua a leggere per saperne di più.

Come recuperare chat WhatsApp senza backup

Se non avete fatto il backup esiste un modo per poter recuperare ciò che avete perso cancellando la chat di WhatsApp: utilizzare un programma per Android. La prima cosa da fare, quindi, è scaricarlo e installarlo sul computer: si tratta di Tenorshare

UltData – Android Data Recovery. Sono solo tre i passi da fare per recuperare i tuoi dati:

Connettere il tuo dispositivo e scegliere “recupera tutti i dati”; 2. Scansionare il file scelto (quindi premere “ok”); 3. Recuperare i file desiderati, cliccando sull’omonimo tasto.

Come ripristinare Foto e Video di WhatsApp

Vediamo un rapido esempio: come recuperare le foto perdute con la cancellazione della chat. Il primo step è collegare il proprio dispositivo Android e avviare il programma UltData per Android, selezionando poi la funzione “recupera dati persi”. A questo punto il dispositivo Android va collegato tramite USB (mi raccomando, non avviate altri software di gestione del telefono Android). Il passo successivo è avviare il debug USB. Ecco le istruzioni:

Aprire il menu Impostazioni

Selezionare Info sul dispositivo

Premere 7 volte su Versione build

Tornare alle Impostazioni

Cliccate su Opzioni sviluppatore non appena compariranno tra le varie voci del Menù e provvedere all’ attivazione

Attivare ora l’opzione Debug USB

È il momento del terzo step per recuperare chat WhatsApp senza backup: selezionate i file che desiderate reimpostare avviando la scansione. Cliccando su “avanti” UltData copierà i file selezionati sul dispositivo. A questo punto avrete un’anteprima delle foto da ripristinare: selezionate quelle che vi interessano è cliccate su “ok”. C’è anche la funzione per migliorare la qualità dell’immagine!

Ripristinare i file persi con un click

Grazie a UltData sarà possibile eseguire una serie di azioni che non credevi possibile, potrai:

∙ Recuperare messaggi WhatsApp senza backup;

∙ Recuperare video WhatsApp senza backup;

∙ Capire come ripristinare foto e video dall’account Google Samsung S22 (anche messaggi cancellati su Samsung S22);

∙ Recuperare conversazioni WhatsApp cancellate senza backup;

Gli utenti soddisfatti sono moltissimi, e le recensioni sono davvero positive: “Di solito mi preoccupo della complessa operazione di uno strumento di recupero, ma Tenorshare mi ha sorpreso. Ha recuperato i file persi solo in 3 passi”, scrive Verdan, un utente soddisfatto. Non temere più di perdere i tuoi dati importanti, con Tenorshare hai la soluzione!

La guida del programma Tenorshare UltData WhatsApp Recovery (IOs)

Vediamo adesso come recuperare le proprie chat di WhatsApp cancellate per errore dai dispositivi IOs cestinate per sbaglio dal nostro device di marca Apple. Come per la precedente guida ogni passaggio è illustrato da alcune immagini esplicative. Alla fine dei passaggi è comunque disponibile una videoguida con tutti gli stepda seguire.

Step 1 – Caricare e avviare il programma

La prima cosa da fare è Avviare UltData Recupero WhatsApp sul computer. Poi è necessario scegliere l’opzione “Recupera dati da dispositivi iOS“.







Step 2- Collegare il dispositivo iOS al PC/Mac

Dopo esservi assicurati che il vostro iPhone, iPad o iPod sia acceso collegatelo al computer o al Mac con un cavo USB. Il programma rileverà automaticamente il dispositivo iOS.

Attenzione. Se l’iPhone/iPad/iPod funziona correttamente ed è ben collegato al computer tramite cavo USB, sbloccarlo. Inoltre, verificare se viene visualizzata una finestra pop-up che chiede di toccare la password sul dispositivo. Fatelo per continuare nella procedura.

Step 3 – Scansione del dispositivo iOS per i dati WhatsApp persi

Quando il software rileva il dispositivo, viene visualizzata la pagina seguente. Selezionare ciò che si desidera scansionare e recuperare, oppure selezionare tutto, quindi toccare “Scansione” per procedere.

Step 4 – Anteprima dei dati WhatsApp prima del recupero

Ora tutti i file scansionati sono elencati nel programma in base alla categoria. È possibile scegliere “Mostra tutto” o “Mostra solo i file eliminati” per il recupero. Per risparmiare tempo, è possibile selezionare i dati cancellati o persi da recuperare. È anche possibile fare doppio clic su un’immagine per visualizzarla a grandezza naturale.

Step 5 – Recuperare i dati di WhatsApp dai dispositivi iOS

Selezionare i file desiderati e fare clic su “Recupera su PC”. È possibile recuperare i file persi sul computer (solo i contatti e i messaggi possono essere recuperati direttamente sui dispositivi mobili). Ora è possibile visualizzare i dati WhatsApp recuperati sul computer o sul dispositivo.

È possibile recuperare chat WhatsApp cancellate Android senza backup?

Dopo aver visto la video-guida su come recuperare i dati dai dispositivi IOs dedichiamo qualche riga in più tornando sui device Android. Vediamo dunque come recuperare chat WhatsApp cancellate senza backup. Ma perché scegliere proprio questo software? Come detto, in casi del genere, dove la frustrazione per quanto accaduto è sempre dietro l’angolo (si tratta comunque di dover perdere tempo dietro ad una cosa che, senza il nostro errore, non si sarebbe verificata), serve avere a disposizione uno strumento che sia al tempo stesso semplice, facile da usare e che ci permetta di raggiungere il risultato nel più breve tempo possibile. Tutto questo è allora Tenorshare UltData WhatsApp Recovery. Con questo software sarai in grado di recuperare chat WhatsApp cancellate Android senza backup e in più potrai:

Recuperare le foto eliminate da Android Senza Roothot,

Recuperare i messaggi cancellati di WhatsApp su Android senza Backup e

Scaricare e visualizzare il backup di WhatsApp da Google Drive

Recuperare i dati di WhatsApp Business come foto, video e documenti

Ripristinare i messaggi persi di WeChat, i contatti, le foto, ecc. da Xiaomi (Cina) e Huawei

Il tasso di successo per recuperare i dati è il più elevato nel settore: inoltre il software è compatibile con tantissimi modelli considerando che supporta oltre 6.000 dispositivi tra telefoni e tablet Android, inclusi Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO e Moto Z, ecc. A questo link potete trovare la guida completa dedicata ai dispositivi Android su come recuperare una chat WhatsApp cancellata senza backup mentre di seguito, come fatto per IOs, vi proponiamo la video descrizione di tutti i passaggi da fare per recuperare i dati WhatsApp cancellati per errore.

Recuperare chat cancellate di WhatsApp per errore senza backup si può

Che dire dunque? Se anche noi siamo incappati nell’errore di eliminare le chat di WhatsApp dal nostro telefono (o video, foto e documenti) una soluzione c’è e si chiama Tenorshare UltData WhatsApp. Grazie a questo software saprai come recuperare vecchie chat WhatsApp e rimediare così al tuo sbaglio sia se stai utilizzando un dispositivo Apple che un device Android. A disposizione abbiamo inoltre le guide testuali complete e, in aggiunta, i video dimostrativi su YouTube. In questo modo, con il minimo sforzo, avremo la possibilità e tutte le informazioni su come recuperare una chat eliminata su WhatsApp e quanto abbiamo perso. E risolvere così il nostro problema.