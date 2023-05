Netflix blocca la condivisione delle password in Italia: cosa succede ora e i costi

Se ne parlava già da tempo, ma ora Netflix ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Con un solo e unico obiettivo: bloccare la condivisione delle password anche nel nostro Paese. Dopo diversi annunci, infatti, la piattaforma in streaming, dove è possibile vedere (con l’abbonamento) film, serie tv e documentari, ha pensato bene di cambiare strategia. E di avvisare tutti i suoi utenti perché a breve l’account Netflix sarà destinato solo a un unico nucleo domestico. E non più a diverse persone, come era possibile fare, condividendo la password, fino a oggi.

Niente più condivisione delle password su Netflix, account solo per un unico nucleo domestico

Netflix ha spiegato che l’account presto sarà destinato solo a un unico nucleo domestico, quindi solo alle persone che vivono nella stessa casa. Ovviamente, l’utente, come ha specificato la piattaforma, potrà continuare a usare l’account in mobilità, quindi anche quando è, per esempio, in vacanza. E potrà farlo da telefono. Ma come farà a ‘bloccare’ i furbetti? Probabilmente Netflix impedirà gli accessi a quei dispositivi che non rientrano tra quelli elencati, come nucleo domestico, ma non è ancora chiaro come verranno effettuati i controlli.

Come fare per aggiungere un account su Netflix, i costi

Per fare nuovi abbonamenti e per agevolare la pratica, Netflix, colosso statunitense dello streaming, ha invitato gli utenti a trasferire il proprio profilo attivato su un abbonamento condiviso. Ma c’è anche un’altra alternativa, valida solo se l’abbonamento è stato acquistato sulla piattaforma e non attraverso terze parti. Chi vuole, infatti, potrà acquistare un accesso extra, quindi al di fuori di quel nucleo domestico di cui tanto si parla, a 4.99 euro al mese. Cifra che va, ovviamente, aggiunta all’abbonamento principale. È bene specificare, però, che l’utente extra potrà essere aggiunto solo dagli abbonati che hanno un Piano Standard o Premium.

Quanto costa l’abbonamento a Netflix

Ci sono diversi piani di abbonamento alla piattaforma Netflix. Il più economico, quello che costa 5.49 euro al mese, è sicuramente lo Standard con Pubblicità (questo si può usare su 2 dispositivi alla volta e ha il Full HD). C’è poi il piano Base a 7.99 euro (ci si può collegare solo un dispositivo), lo Standard a 12.99 euro (due dispositivi, Full HD e possibilità di scaricare i contenuti) e il Premium, il più costoso, a 17.99 euro. In questo caso la qualità video è massima e la risoluzione è 4K+HDR.