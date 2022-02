Nintendo Direct febbraio 2022, giochi e novità annunciate

Nintendo. Ormai è cosa nota e risaputa: il Nintendo Direct è sempre spumeggiante, denso di annunci e sorprese scoppiettanti, così come l’ultimo di poche ore fa. Proprio durante la giornata di ieri, 9 febbraio 2022, infatti, Nintendo ha sfruttato l’occasione per annuncio nuovi giochi tutti da scoprire. Non sono mancati anche i titoli che verranno sfornati da qui ai prossimi mesi. Bene, andiamo con calma ed ordine, cercando di elencare tutto ciò che è stato svelato di recente dalla nota compagnia di Kyoto.

Leggi anche: Quando esce FIFA 22: data di uscita, prezzo, copertina e novità del gioco di calcio EA Sports

Ecco le novità annunciate dalla Nintendo

Fire Emblem Warriors: Three Hopes: iniziamo alla grande, con una grande saga. Si tratta di un nuovo musou presentato con trailer gameplay e data di uscita. Manca pochissimo a quanto pare!

Xenoblade Chronicles 3: in arrivo l’ennesimo capitolo anche di questa fortunatissima saga marcata Nintendo. Anche in questo caso lanciato il trailer e il periodo d’uscita.

Non poteva mancare all’appello anche Nintendo Switch Sports, nuovissimo ed entusiasmante capitolo della serie Wii Sports che porta con sé tutto lo spirito del famoso e amato titolo sportivo di qualche tempo fa.

Mario Strikers Battle League Football: questo è per veri veterani del team Nintendo: tutti i grandi personaggi tipici della Nintendo riuniti sotto il segno del calcio, e non solo.

Leggi anche: Volantino Mediaworld Natale: Apple, Xiaomi, Samsung, pc e tablet, smart tv, PS4 pro, tutte le offerte

I nuovi titoli in arrivo

Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi: rimanendo in tema affetti di Super Mario, non perdetevi questo innovativo pacchetto di aggiornamenti ed espansioni che includerà 48 percorsi rimasterizzati tratti da diversi titoli della serie: interessante anche il metodo di vendita!

Grandi novità sono arrivante anche per Splatoon 3, in arrivo proprio questa estate. Durante il Direct si è avuta la possibilità di dare un’occhiata ad una nuovissima e curiosissima modalità cooperativa.

Torna a mostrarsi al mondo del players anche Kirby e la terra perduta, con un nuovo trailer che dimostra tutte le potenzialità di un innovativo gioco d’azione.

Portal: Collezione da compagnia, come non citarlo del resto! Si tratta di una raccolta dei due giochi della saga di Valve: anche qui il trailer è già disponibile con la data di uscita.