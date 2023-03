Non lasciarti abbattere dalla memoria piena del telefono: ecco cosa fare

È successo a tutti noi: andiamo a scattare una foto e ci rendiamo conto che la memoria del nostro telefono è piena. Questo può essere frustrante, soprattutto se non sai cosa fare al riguardo. In questo post del blog, discuteremo alcuni suggerimenti per liberare spazio sul telefono. Parleremo anche di come evitare che il tuo telefono si riempia troppo in primo luogo!

1.Elimina tutte le app non necessarie o i file di grandi dimensioni inutilizzati per liberare spazio

Sapevi che l’eliminazione di file di grandi dimensioni inutilizzati e app non necessarie può far risparmiare molto spazio sui nostri telefoni? Non solo è un ottimo modo per ridurre la frustrazione quando si tenta di scaricare o accedere rapidamente a qualcosa, ma liberando la memoria del telefono, le funzioni essenziali del telefono potrebbero funzionare più velocemente. Le app possono occupare una grande quantità di spazio sui nostri telefoni, poiché sono dotate di contenuti aggiuntivi come immagini e file audio, quindi eliminare tutte le app che non sono state utilizzate per un po’ è un ottimo punto di partenza! Inoltre, anche i video e le immagini di grandi dimensioni che non sono più necessari possono occupare molto spazio, quindi eliminandoli puoi liberare più spazio di archiviazione per attività importanti. Tutto sommato, questo serve come promemoria per eliminare quelle app e file extra che occupano la memoria del tuo dispositivo prima che sia troppo tardi!

Spostare i file che si desidera conservare nel cloud storage

Sarà frustrante se stai cercando di vivere senza eliminare app o altri file importanti. Un ottimo modo per aggirare questo problema è spostare i file che desideri conservare nell’archivio cloud. Con l’archiviazione cloud, puoi accedere facilmente ai file archiviati lì da qualsiasi dispositivo, il che significa che non devi mai preoccuparti che la memoria fisica intralci i tuoi dati. Inoltre, i piani di archiviazione cloud spesso offrono dozzine di gigabyte di spazio a un prezzo ragionevole, quindi per la maggior parte degli utenti è una soluzione perfetta per liberare la memoria del telefono ogni volta che ne hanno bisogno.

Trasferisci musica, podcast e altri file audio su un disco rigido per una maggiore capacità di archiviazione

Liberare la memoria del telefono trasferendo musica, podcast e altri file audio su un disco rigido può essere incredibilmente utile per alleviare il fastidio di eliminare costantemente foto, salvataggi e app. Non solo aiuta a creare più spazio per applicazioni e altri media, ma puoi anche accedere a tutti i tuoi file audio da un unico dispositivo. Con un disco rigido ben organizzato, non dovrai mai preoccuparti di perdere vecchi ricordi o momenti in cui i ricordi erano archiviati sul tuo telefono ma dovevano essere eliminati quando si esauriva lo spazio su disco. Inoltre, il disco rigido fungerà da backup aggiuntivo per salvaguardare tutti i dati nel caso in cui l’impensabile dovesse accadere e il tuo telefono venisse perso o danneggiato in modo irreparabile. Il trasferimento dei dati su un disco rigido non è solo pratico ed efficiente, ma è anche molto più sicuro che affidarsi interamente ai dispositivi portatili.

Valuta di investire in una scheda SD per espandere la memoria del telefono

Investire in una scheda SD è un altro modo efficace per liberare più memoria del telefono. Non solo le schede SD sono disponibili in molte dimensioni diverse, ma sono anche economiche, compatibili con la maggior parte dei telefoni e offrono una soluzione rapida al problema. Inoltre, sono piccoli e portatili, quindi possono essere facilmente trasferiti tra dispositivi, offrendo la massima flessibilità, soprattutto se si desidera accedere ai contenuti multimediali su dispositivi diversi. Quindi, se stai cercando un modo per archiviare più dati in modo rapido ed economico sul tuo telefono, considera di investire in una scheda SD!

Conclusione

Congratulazioni, sei arrivato alla fine del post! Ora dovresti essere dotato delle conoscenze necessarie per liberare spazio tanto necessario sul tuo telefono e pronto per provarlo. Ma potresti aver bisogno di un telefono che supporti una scheda SD in primo luogo! Oppure considera un telefono come honor magic 5 lite 5g con ampio spazio di archiviazione. Quindi vai avanti e fai spazio sul tuo telefono: non te ne pentirai!