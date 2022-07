Nothing Phone (1), lo smartphone di Android: ecco com’è, le novità

Sta per arrivare il tanto atteso Phone (1), il primo smartphone marcato Nothing, che da un po’ di tempo sta facendo discutere molto. Con un design semplice, innovativo e curato nei minimi particolari, sarà disponibile a breve in 40 paesi di tutto il mondo, tra cui anche l’Italia. Ecco tutte le informazioni.

Phone (1)

Sarà il primo smartphone di Nothing, l’azienda con a capo Carl Pei, co-fondatore di OnePlus. Un’azienda prestigiosissima conosciuta da tantissimi amanti della tecnologia e esperti. Carl Pei, a tal proposito ha dichiarato: “Abbiamo progettato Phone (1) come un prodotto che saremmo orgogliosi di condividere con amici e familiari. Questo principio ci ha spronato a sintonizzarci con il nostro istinto cercando di creare un’esperienza capace di stimolare un cambiamento”.

Come funziona

Ha una doppia fotocamera da 50 MP, sistema operativo Nothing OS, un display oled a 120 Hz e un processore Snapdragon. Dotato inoltre di tantissimi led che si illuminano ad ogni chiamata e notifica. Al momento in lista d’attesa ci sono 200.000 preordini, offerte superiori a 3.000 dollari.

Si presenta come un articolo leggero dato il telaio in alluminio riciclato al 100%. La formula infatti è proprio quella del riciclo, perché tutti i componenti in plastica sono realizzati oltre il 50% con materiali bio. La novità riguarda anche la durata della batteria. Promette 18 ore di utilizzo ad ogni ricaricache in media dura 30 min.

Quanto costa

Il prodotto viene offerto o bianco o nero. E varia in base ai GB: 8GB/128 GB. I prezzi variano da 499 euro, 529 euro e 579 euro. Sarà disponibile comprarlo dal 21 Luglio alle ore 8:00.