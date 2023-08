Novità digitale terrestre, questi canali presto non li vedremo più: ecco quali

Allarme tv, in questo articolo vedremo quali sono i canali del digitale terrestre che non saranno più visibili a partire dal 2024.

Nel corso del 21° secolo la televisione ha subito una vera e propria evoluzione segnata in particolar modo dal continuo aggiornamento del digitale terrestre. Scopriamo quali sono le novità per il 2024.

Allarme per il 2024

Il 21° secolo avvisto un importante impulso tecnologico, soprattutto all’interno del panorama multimediale, grazie anche all’espansione di Internet e all’arrivo degli smartphone. Inoltre, durante il 21° secolo, la televisione ha subito una vera e propria evoluzione significativa. Evidenziata anche dal digitale terrestre che ha attraversato due generazioni in meno di vent’anni. Tutt’oggi il digitale terrestre continua con il suo processo di miglioramento introducendo nuovi canali che, in alcuni casi, hanno addirittura sostituito i precedenti.

Negli ultimi anni l’Italia ha assistito ad un processo di cambiamento per quanto riguarda le tecnologie. A tal proposito è stato necessario cambiare vari dispositivi da parte di tutti i cittadini, che nell’arco di pochi anni si sono ritrovati a dover mettere le proprie televisioni in ‘soffitta’. Le vecchie TV analogiche hanno dovuto far spazio al digitale terrestre. Tecnologia che sfrutta la compressione audio/video e da una maggiore disponibilità per quanto riguarda i canali in confronto al passato.

Nel corso degli ultimi anni è stato attuato un processo molto simile che ha fatto spazio al 5G. Questo ha portato all’introduzione della seconda generazione del digitale terrestre. Nel 2023 i vecchi canali a bassa definizione che utilizzavano le vecchie frequenze, sono stati messi da parte e sostituiti dalle versioni più aggiornate e quindi migliorate dal punto di vista audio/video.

Novità sul digitale terrestre

Il ministro delle imprese e del made in Italy conferma che per i prossimi dieci anni verrà attivato un processo che porterà alla cancellazione di molti vecchi canali considerati non più utili al servizio pubblico. In questo modo verrà confermato lo switch off di tutti questi canali. Il ministro però non ha ancora detto quali saranno esattamente tali canali.

Sappiamo che la Rai ha in programma di portare un canale nuovo all’interno del suo compendio che è già particolarmente ricco. Si tratterà di un canale incentrato sulla cultura cinematografica, ma abbiamo a disposizione ancora pochi dettagli sotto questo punto di vista. Sappiamo inoltre che molto probabilmente alcuni canali, sempre della Rai, verranno fusi in uno solo. Mentre altri che sono attualmente fruibili verranno disattivati completamente.

È molto difficile però fare arrivare ad ogni cittadino un segnale televisivo adeguato. Per tale motivo è molto probabile che verranno confermati nuovamente dei bonus TV. Così da offrire vantaggio a coloro i quali desiderano acquistare decoder di seconda generazione ed usufruire del digitale terrestre ad un costo meno elevato. Questi bonus sono indirizzati soprattutto a coloro i quali hanno un reddito basso.