Perché la SEO è importante per un sito web

Perché la SEO è importante per un blog o per un sito web? Per spiegarlo dobbiamo andare alle origini, e spiegare la storia dei motori di ricerca.

Tutto ha avuto inizio ai tempi di Yahoo, Altavista e altri motori, che sono stati spazzati via da Google, un motore di ricerca destinato a diventare sempre più raffinato nell’interpretare le intenzioni di ricerca.

Come aiutare i bot di Google a capire il tema del tuo sito

Mentre Google si evolveva sempre di più, i webmaster di tutto il mondo ottimizzavano i propri siti per il “passaggio” dei bot di Google, ma cosa sono davvero questi bot? Immaginiamoceli come dei robottini, dei droni, che “sorvolano” i siti nel tentativo di capirne rilevanza, pertinenza a una determinata ricerca, autorevolezza. Per quanto ormai l’intelligenza artificiale sappia andare molto oltre il significato letterale, rimane ancora molto importante attuare delle strategie per aiutarlo a valorizzare i nostri contenuti. Per fare ciò, entrano in gioco tre strategie inerenti alla SEO (Search Engine Optimization):

SEO on-site (o SEO tecnica).

SEO on-page (legata al SEO Copywriting).

SEO off-site (legata alle strategie di link building e guest posting).

Quanto è importante la SEO On-Site?

Si tratta di tutte quelle pratiche inerenti ad una corretta struttura del sito. Il professionista SEO dovrà quindi relazionarsi ad altre figure (webmaster, webdesigner, ux designer e ux writer) e fare in modo che l’architettura del sito sia progettata in modo funzionale, che le categorie contengano le parole chiave, e che ci siano forti collegamenti tra le pagine.

SEO On-Page: quanto è importante il SEO Copywriting

Chiamata erroneamente Seo-Copywriting, la Seo On-Page riguarda l’ottimizzazione dei contenuti della pagina, dai titoli ai sottotitoli, dalla metadescrizione al titolo Alt dell’immagine. Sono tutte azioni che aiutano i bot a capire il tema dell’articolo ed è un lavoro che va affidato ad un Seo Copywriter, una figura ibrida che contiene due competenze: la padronanza della SEO On Page e il copywriting, ovvero la capacità di scrivere in modo persuasivo e chiaro.

SEO Off-Site: a cosa servono guest posting e article marketing?

Unisce tutte le strategie che vengono fatte al di fuori del sito web, per migliorare il posizionamento del sito web e l’autorevolezza del brand. Vanno quindi messe in atto strategie che aumentino la link earning (il parlare del brand e delle sue qualità) e la link building (l’aumento di link in entrata che indichino i nostri contenuti come autorevoli). Due potenti tecniche su questo fronte sono l’article marketing e il guest posting.

Come scegliere un partner affidabile per la tua SEO

