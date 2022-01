PlayStation Plus Febbraio 2022, la lista dei giochi gratis per PS4 e PS5: la data di uscita

Come ogni mese, quasi come se fosse una tradizione, stanno per essere annunciati i nuovi giochi gratis per PS5 e PS4 di febbraio 2022 per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Ma quali sono? E qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario? I ‘gamers’ qui troveranno tutte le risposte, poi dovranno solo mettersi davanti la console e giocare!

PlayStation Plus gennaio 2022, i giochi gratis per PS4 e PS5: titoli e data di uscita

PlayStation Plus febbraio 2022: quali sono i giochi gratis

L’annuncio ufficiale da parte della Sony dovrebbe arrivare a fine mese, probabilmente mercoledì 26 gennaio. Poi i giochi gratis per PS5 e PS4 del prossimo mese, quello di febbraio, dovrebbero essere messi a disposizione per il download nel pomeriggio di martedì 1 febbraio, quando scadranno i titoli di gennaio. Restano ancora disponibili, lo ricordiamo, i giochi Deep Rock Galactic (PS4 e PS5), Persona 5 Strikers (PS4) e Dirt 5 (per entrambe le console). Su quelli di febbraio, invece, non c’è ancora nessuna certezza: bisognerà aspettare l’ultimo mercoledì del mese, che cade di 26, per capire cosa dirà la Sony, intorno alle 17 o 17.30 come sempre. Ma l’attesa, si sa, ne vale la pena!