PlayStation Plus, giochi aprile 2022: quando escono e quali sono i titoli gratis per PS5 e PS4

Ancora pochi giorni e i giochi di Playstation Plus di aprile 2022 saranno disponibili per tutti gli abbonati. Ma quali saranno i titoli selezionati per i possessori di Playstation 4? Quali quelli destinati alla next gen e dunque a chi ha già una Ps5? Vediamo insieme tutte le ultime novità.

Giochi gratis con Ps Plus quando verrà fatto l’annuncio

Ancora poche ore e sapremo i titoli che si potranno scaricare in free download con l’abbonamento al servizio Playstation. Come di consueto, alla fine di ogni mese, viene diramata la lista ufficiale con i videogiochi scaricabili a partire dai primi giorni della mensilità successiva. Ebbene per aprile l’attesa è praticamente finita: stando alle ultime indiscrezioni l’annuncio con i titoli di Playstation Plus sarà fatto con tutta probabilità nel pomeriggio di domani, martedì 29 marzo 2022.

Quando sarà possibile scaricarli

Se la data di domani sarà rispettata il download dei titoli su PS4 e PS5 dovrebbe poi essere reso disponibile dal successivo 5 aprile 2022, sempre dal tardo pomeriggio. In altre parole, è proprio il caso di dirlo, ormai ci siamo. Ricordiamo che presto dovrebbe uscire il nuovo servizio targato Sony che andrebbe a riunire sotto un unico titolo, quello di Playstation Spartacus, i due abbonamenti fin qui disponibili, ovvero Now e Plus. E anche in questo caso sono attese novità a stretto giro.