Investire in un sito web è di determinante importanza per qualsiasi azienda o attività indipendente, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni, e riuscire a raggiungere i primi posti nelle ricerche online è senza dubbio il desiderio di ogni imprenditore o professionista.

Tuttavia, per trovare la soluzione ideale, è necessario capire esattamente come funzionano le tecniche mirate ad ottimizzare un sito per i motori di ricerca, migliorandone la visibilità. Tra i metodi più diffusi, si trovano le tecniche SEO e l’uso di Google Ads. In entrambi i casi è necessario dare vita ad un progetto ben preciso e, di conseguenza, pianificare un budget.

Per fare la scelta giusta, prima di tutto è necessario rivolgersi ad un professionista qualificato e competente, in grado di effettuare uno studio approfondito di ogni specifica esigenza e di offrire la soluzione più efficace.

Confrontandoci con Giovanni Sacheli, consulente SEO ed esperto nelle tecniche di web marketing, abbiamo ottenuto una serie di suggerimenti utili per chiunque desideri investire nel posizionamento del proprio sito. Giovanni Sacheli collabora con aziende italiane ed europee di medie e grandi dimensioni, impegnandosi per accompagnarle verso quella che può essere la strada giusta per rafforzare la propria immagine online e far conoscere il proprio brand, avvalendosi di strategie mirate di marketing online.



Giovanni Sacheli, consulente SEO

Che cosa sono le tecniche SEO e quali risultati offrono

SEO significa letteralmente Search Engine Optimization, ed è un acronimo riferito essenzialmente a quelle attività che consentono di ottenere il posizionamento migliore per un sito web nel corso di una ricerca su Google.

In genere, si parla di tecniche SEO / SEM, dove per SEM si intende invece Search Engine Marketing, ovvero tutte quelle strategie di marketing finalizzate ad ottenere contatti e potenziali clienti attraverso, appunto, la propria presenza nelle prime posizioni del motore di ricerca.

Per ottenere risultati soddisfacenti attraverso un progetto SEO, è necessario rivolgersi ad un consulente qualificato ed esperto, in grado di collocare un sito nella migliore posizione possibile sfruttando le potenzialità delle parole chiave.

È importante considerare che l’ottimizzazione SEO è un progetto realmente complicato, richiede un certo tempo di studio e la necessità di analizzare con accuratezza una serie di elementi, per poi procedere alla realizzazione, o revisione, di un sito e alla creazione dei contenuti adatti.

Un progetto SEO prevede, tra l’altro, la necessità di analizzare e valutare il mercato del settore di riferimento e, soprattutto, i competitors, sia in riferimento alle strategie di marketing che alle tecniche di posizionamento dei siti web.

Perché la qualità dei contenuti è importante in ogni strategia Seo

Il motore di ricerca di Google lavora sulla base di un algoritmo che valuta la qualità dei contenuti di un sito, verificando se questi potrebbero essere utili per chi sta effettuando una ricerca online. Senza che noi ce ne accorgiamo, Google provvede a registrare continuamente una serie di dati, controllando l’interazione dei visitatori di un sito: quanto tempo si fermano su ogni pagina, se e quante volte cliccano sui link e così via.

Un altro controllo importante è la presenza dei link di rimando, ovvero dei link che riportano alla propria pagina web: se provengono da siti di grande importanza e autorevolezza, aumentano di conseguenza il prestigio del proprio. Tutte queste informazioni, una volta raccolte ed elaborate, determinano quello che è il posizionamento durante una ricerca online.

Quando scegliere Google Ads come strumento di web marketing

Per incrementare la visibilità e il prestigio del proprio sito è possibile anche acquistare traffico utilizzando Google Ads. Si tratta di un sistema ideato da Google stesso, che consente di farsi conoscere attraverso una serie di strumenti appositi: inserzioni pubblicitarie, annunci e campagne Pay Per Click .

Utilizzando questa piattaforma, e sfruttando anche in questo caso la disposizione di determinate parole chiave, nel corso di una ricerca online i propri annunci pubblicitari compariranno nella prima pagina di Google in alto, prima dei risultati della ricerca.

Questo non significa che, trattandosi di un sistema a pagamento, consenta di ottenere rapidamente il primo posto: una campagna Ads richiede, anche in questo caso, un’analisi ben precisa e una scelta attenta e mirata delle parole chiave.

L’intento di Google resta sempre quello di posizionare ai primi posti nelle ricerche quei siti che siano in grado realmente di rispondere alle esigenze di un utente, ovvero di interpretare la sua ricerca e di fornire una risposta o una soluzione ad un interrogativo specifico.

Quale è la strategia migliore?

A questo punto, è normale chiedersi quale possa essere la strategia ideale, considerando che, in ogni caso, un piano di marketing online ha un suo costo. In realtà, affidarsi ad un professionista in grado di curare i propri contenuti e di rendere il proprio sito più attraente e interessante è il punto di partenza ideale: analisi e ricerche evidenziano sempre una propensione nel cliccare sul sito autentico che non sugli annunci di Google Ads.

Un consulente specializzato è comunque in grado di fornire una soluzione su misura e di elaborare un piano di marketing personalizzato, avvalendosi sia delle tecniche Seo, sia, se necessario, di altri metodi.