Poste Italiane in down venerdì 17 giugno 2022: cosa sta succedendo, i problemi di oggi

Basta accedere a Twitter, vedere gli hashtag di tendenza e capire che in realtà c’è qualche problema sul sito di Poste Italiane, che sembrerebbe essere in down già da diverse ore. Caos, infatti, in tutta Italia perché le applicazioni web dell’azienda, quindi i servizi telematici, stanno facendo registrare numerosi disagi e problemi.

Cosa sta succedendo al sito di Poste Italiane, problemi con l’app

Come riporta il sito Downdetector, sono tantissime le segnalazioni che provengono da tutto il Paese. In tanti, a quanto pare, stanno avendo delle difficoltà ad accedere e a utilizzare l’app, altri invece hanno segnalato di non riuscire a navigare sul sito web e a fare il login al proprio account personale. Le città più colpite, da diverse ore, sembrerebbero essere Torino, Milano, Bologna, Perugia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, ma al momento l’azienda non ha fatto nessuna comunicazione ufficiale.

I commenti su Twitter

Come accade spesso in queste situazioni, i cittadini si sono riversati su Twitter, dove l’hashtag #PostePay è diventato di tendenza. In molti raccontano di non riuscire ad accedere all‘app di Poste Pay, altri hanno tirato un sospiro di sollievo perché pensavano che qualcuno fosse entrato sul loro conto. Fortunatamente, non è così: si tratta solo di un problema del sito, che si spera venga risolto presto.

Già tremavo pensando al mio conto svuotato da qualche hacker e invece sono “semplicemente” tutti i sistemi di #PosteItaliane in down #BancoPosta #PostePay — Asha Puthin (@Massi_Sking) June 17, 2022