Realizzazione siti web Roma: un sito web per la tua attività

Il successo di un’azienda passa dal web, o meglio dal suo sito web. Con questo articolo ti spiegheremo perché è di grande importanza realizzare un sito web per la tua attività, che tu sia un libero professionista o un titolare di impresa, dove poter presentare i tuoi servizi e/o prodotti a un pubblico più vasto.

Oggi esistono numerosi strumenti per raggiungere le masse, a partire dai profili social che ormai tutti conosciamo ed usiamo quotidianamente, allora perché non sfruttarli insieme al nostro sito web? Sì, è proprio così, è possibile creare una sinergia tra il tuo sito web ed i profili social.

Perché non puntare tutto sui Social?

Come precedentemente affermato, è possibile unire le forze, utilizzando più strumenti contemporaneamente. I profili social ti permettono di contattare un vasto pubblico, a patto che i tuoi profili siano popolari, ma raggiungere lo status di “virale” non è uno scherzo, a meno che tu non sia un personaggio pubblico, una popstar o un politico. Infatti non basta semplicemente creare un profilo o una pagina, lo sappiamo tutti: ogniqualvolta un nuovo strumento inizia a crescere e ad assumere proporzioni importanti, come Facebook o Instagram, su quelle piattaforme la concorrenza diventa spietata. Ecco allora che sono proprio i grandi colossi che muovono il mercato interno, spostandosi verso i post sponsorizzati, che – se ben sfruttati – vengono premiati dai risultati ottenuti.

Lo stesso discorso naturalmente vale per un sito web: non basta realizzarlo e metterlo online affinché questo sia visitato, c’è bisogno di una serie di attività complementari successive allo sviluppo. Ecco perché, per realizzare un sito web che “funzioni”, bisogna affidarsi a un partner che sia professionale e affidabile e che ti dica fin da subito quali sono le possibilità di crescita.

Come posso realizzare un sito web di successo?

La realizzazione siti web Roma è il servizio che ti consente di presentare il tuo lavoro, 24 ore su 24 a qualsiasi utente della rete: attraverso questo servizio hai la possibilità di far conoscere la tua azienda a centinaia/migliaia di persone ogni giorno, senza intervenire direttamente. Immagina quanti possibili nuovi clienti potresti acquisire se potessi parlare nel miglior modo possibile del tuo lavoro con 100 persone al giorno.

Chiaramente raggiungere tanti utenti non è una passeggiata e non basta la realizzazione del solo sito web: come già anticipato, bisogna intervenire sia durante la creazione del sito web e soprattutto successivamente, con strategie di posizionamento e popolarità. Per fare questo, devi affidati a una agenzia web esperta.

Cosa fa un’agenzia web?

Un’agenzia web seria, dopo un incontro e un confronto sulle attività che svolge la tua azienda, procederà all’analisi della fattibilità, che comprende lo studio della concorrenza, il target di utenza e le potenzialità di crescita. Solo dopo questa attenta analisi procederà al preventivo dei costi. Un’agenzia web professionale ti propone un pacchetto completo, che comprende la realizzazione del sito web e le attività successive per aumentarne la visibilità.

Diffidare dalle imitazioni, cosa vuol dire? Tutti sappiamo che al giorno d’oggi esistono numerose realtà che propongono la realizzazione di siti web a prezzi veramente sottocosto. Queste pseudo agenzie improvvisate, ti propinano template preconfezionati, cambiano i colori, piazzano il logo della tua attività e pubblicano un prodotto inutile.

Un sito non ottimizzato né a livello di codice né di contenuti, al quale non venga applicata una strategia di marketing ben concepita in ottica SEO, non ha chance di essere trovato dai motori di ricerca. Lo userai solo come biglietto da visita? Okay, va bene, ma non ti aspettare nulla di più.

Voglio un sito che funzioni

Se sei arrivato fino a qui, significa che sei interessato a conoscere le caratteristiche di un sito web che possa portarti contatti e vendite. Ma cosa deve avere un sito per essere considerato ottimale per un’azienda? Le principali caratteristiche tecniche di un sito web riguardano il Layout, cioè la struttura del sito, i colori aziendali, le immagini di qualità, la pulizia e l’eleganza, tutti elementi estetici che hanno la loro importanza per allungare la permanenza dell’utente sul nostro sito. L’Usabilità, quindi i menu, i testi, i pulsanti e la suddivisione dei contenuti, insomma il posizionamento delle call-to-action, devono essere studiate per una migliore navigabilità: l’utente deve godersi una permanenza confortevole. I Contenuti: la parola d’ordine è leggibilità, bisogna saper trasmettere il concetto in modo chiaro con contenuti di qualità e formattati nel modo corretto. Velocità: non si parla di altro al momento, un sito web lento ha una percentuale di abbandono più alta, quindi non ci dilunghiamo, il sito deve rispondere in maniera molto rapida. Oltre a questo, bisognerà ottimizzare il sito web a livello SEO on-page, scegliendo le parole chiave da ottimizzare per ogni sezione, posizionare e ottimizzazione i titoli delle pagine, associare agli elementi HTML i relativi tag e rinominare le immagini coerentemente alle parole chiave scelte.

Social e sito web

Abbiamo parlato in precedenza dell’associazione tra profili social e sito web, ora ti spiego in quali modi è possibile ottimizzare questi due strumenti.

Per prima cosa nel tuo sito web devono essere presenti i collegamenti ai tuoi profili social nella home page. Oltre a questo, è possibile pubblicare i pulsanti di condivisione in tutte le pagine del tuo sito, permettendo a chiunque di condividerle con un solo click. Questa pratica si rivela molto utile per chi nel proprio sito pubblica news, che non necessariamente devono essere di attualità. Per quanto riguarda i siti di E-commerce l’integrazione si fa ancora più interessante: infatti è possibile, tramite API, sincronizzare i propri prodotti, ad esempio sullo shop di Facebook, andando a creare quindi un negozio sul proprio profilo social, dal quale sarà possibile lanciare delle sponsorizzate verso lo stesso Facebook e Instagram.

L’intento, quindi, è di pubblicare i contenuti sul proprio sito web, per poi condividerli sui propri canali social. Questo ti permetterà di rimandare gli utenti al tuo prodotto/servizio pubblicato sul sito, dove potrai inserire un contenuto più esaustivo rispetto al post.

Inoltre l’utente avrà la possibilità di interagire con te direttamente. Ma come? Tramite un form di contatto su ognuno dei tuoi servizi, tramite un collegamento sempre presente nelle tue pagine, collegato alla chat o a WhatsApp, tramite la pubblicazione del tuo contatto e-mail e dei recapiti telefonici in header e/o footer, facendo apparire un pop-up che presenta un buono sconto.

Ma quanto costa un sito web di questo tipo?

Le variabili legate ad ogni specifico cliente/progetto sono molte, non è sempre possibile fare una stima dei costi senza aver parlato con il cliente, conosciuto il mercato di riferimento, fissato gli obiettivi e anche il tipo di investimento a disposizione.

Per avere intanto un’idea, ti basterà contattarci ai nostri recapiti (377 2152272 – 06 92935295) o scriverci una e-mail a info@digitalfingers.it per un preventivo gratuito, oppure creare il tuo preventivo online su www.digitalfingers.it in piena autonomia.