Registro delle opposizioni per cellulare: come funziona e come evitare chiamate dai call center

Se ne parla da tempo ma adesso il registro delle opposizioni per cellulare è legge. Il Decreto è approvato in Gazzetta Ufficiale ed ora si attendono i tempi tecnici per la sua applicazione effettiva. Ma come funzionerà e quanto dovremo aspettare affinché il registro venga attuato? Vediamo insieme quali sono le ultime novità in materia.

Come bloccare le telefonate dai call center sul cellulare

Lo schema in tal senso potrebbe essere lo stesso dei numeri fissi. Attraverso un form sul web sarà possibile aggiungere il proprio numero di cellulare al registro delle opposizioni e così facendo non sarà possibile essere raggiunti da chiamate “indesiderate” di marketing. In alternativa sarà possibile registrarsi mediante telefono, email o raccomandata (anche PEC con tutta probabilità). Questo dovrebbe impedire la ricezione di telefonate a scopo pubblicitario, ricerche di mercato o altre informazioni di natura commerciale. Stop anche alle chiamate effettuate da “voci registrate”.

Quando entra in vigore il registro delle opposizioni da cellulare

Provando a stilare una road map delle prossime scadenze affinché quanto sopra descritto diventi realtà ecco i possibili tempi. Il prossimo step sarà quello di avviare delle consultazioni con le compagnie telefoniche e stabilire il nuovo regolamento per il quale servirà un nuovo Decreto. A quel punto servirà trovare la “quadra” con quello già in vigore adesso e che scadrà a breve. A conti fatti la prima data utile sarebbe quella di fine luglio 2022 salvo ritardi o rinvii burocratici.